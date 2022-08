Il tue sa femme quelques heures seulement après le mariage

Un homme qui a tué son épouse quelques heures après leur mariage a été reconnu coupable de son meurtre. Il a caché le corps de son épouse dabs une valise.

Le corps de l’épouse Dawn Walker, 52 ans, a été retrouvé dans un champ à l’intérieur d’une valise quatre jours après son mariage avec Thomas Nutt le 27 octobre 2021…

Bradford Crown Court a appris que Nutt, 45 ans, avait tué Mme Walker peu de temps après leur mariage, stockant son corps dans un placard avant de le mettre dans une valise et de le jeter dans des buissons derrière leur maison du West Yorkshire.

Les jurés ont appris que Nutt, qui n’a pas témoigné au procès, a admis l’homicide involontaire coupable de sa femme au motif qu’il « n’avait pas l’intention de lui causer un préjudice vraiment grave au moment où il l’a tuée ».

La médecin légiste, le Dr Kirsten Hope, a déclaré qu’elle avait reçu le corps de Mme Walker dans la valise à roulettes en tissu noir dans laquelle elle avait été retrouvée. Les jambes de Mme Walker étaient déformées, sa jambe droite était tordue et son corps était penché avec son visage vers les roues, a appris le tribunal. Mais mercredi, un jury l’a reconnu coupable de meurtre après trois heures de délibération. Des acclamations ont retenti dans la salle d’audience après l’annonce du verdict.

Le mari a affirmé qu’il l’avait attaquée parce qu’elle lui avait dit qu’elle voulait divorcer et qu’elle allait l’accuser à tort de vi.ol.

Au début du procès, le procureur Alistair MacDonald QC a déclaré aux jurés : « On dit souvent que le jour du mariage de quelqu’un, et la période qui suit immédiatement, est l’un des moments les plus heureux de sa vie. » Il a dit que ce n’était pas le cas pour Mme Walker « parce que son corps a été retrouvé entassé dans une valise et jeté dans un sous-bois dans un champ à l’arrière de la maison de cet accusé quatre jours après son mariage ».

MacDonald a déclaré au tribunal que Nutt avait appelé la police le 31 octobre pour leur dire que sa femme avait disparu après avoir quitté leur domicile à Shirley Grove, Lightcliffe, près de Halifax, ce matin-là, et il a semblé organiser une recherche.

Le procureur a déclaré que la « dure et dure réalité » était que l’accusé « savait parfaitement que son corps gisait mort dans un placard du domicile conjugal ».

Les jurés ont vu des images de vidéosurveillance de Nutt faisant rouler une grande valise à l’arrière de sa maison et dans les buissons voisins juste au moment où un policier arrive à sa porte d’entrée pour suivre le rapport de personne disparue de l’accusé.

MacDonald a déclaré que Nutt s’était alors rendu à un poste de police et avait déclaré aux policiers que lui et Mme Walker avaient participé à une lune de miel de deux jours en caravane, séjournant dans une aire de repos à Skegness.

Le procureur a déclaré que l’accusé avait déclaré à la police: «Nous sommes revenus et elle est devenue bipolaire et déprimée, a déclaré qu’elle voulait divorcer. Elle m’a mis en prison avant, a dit que j’avais essayé de la violer et de l’agresser. Elle a dit qu’elle allait recommencer. Elle s’est mise à crier et je l’ai frappée au visage et j’ai mis mon bras autour de son cou. »

MacDonald a déclaré que Nutt s’était rendu seul à Skegness, après avoir tué sa femme la nuit de noces ou le lendemain, et avait laissé son corps dans la maison.

Le procureur a déclaré que Nutt était revenue pour jouer la « mascarade épouvantable » consistant à dire à sa fille qu’elle avait disparu et à effectuer une recherche. Le jury a visionné des images de vidéosurveillance de l’accusé et de Mme Walker arrivant au pub Prince Albert à Brighouse pour une réception après leur mariage au bureau d’enregistrement de Brighouse.

MacDonald a déclaré que des témoins avaient décrit comment Nutt et Mme Walker étaient ensemble depuis plusieurs années, mais avaient une relation «troublée». Il a dit qu’un voisin a décrit Mme Walker, qui avait trois filles, comme « joyeuse et énergique ».

Cette voisine, a ajouté l’avocat, avait déclaré qu’en 2020, elle l’avait vue avec un œil au beurre noir « massif » et des coupures au visage.

Le procureur a déclaré que ce voisin se souvient que l’accusé a été envoyé en prison après l’apparition de ces blessures, mais que le couple a recommencé à vivre ensemble une fois qu’il avait été libéré. Il a déclaré: «Elle (la voisine) se souvient que Dawn et l’accusé se disputaient assez souvent pendant cette période – une minute, ils étaient aimants et la suivante, ils se disputaient. Elle n’avait jamais vu l’accusé infliger des violences physiques à Dawn, mais elle avait entendu des disputes venant de la maison et Dawn crier : » Tommo, lâche-moi »

Nutt sera condamné le 19 août.

Le juge Jonathan Rose lui a dit qu’il risquerait une peine d’emprisonnement à perpétuité, avec une peine minimale à fixer à cette date.

L’inspecteur-détective Amanda Wimbles de l’équipe des homicides et des enquêtes majeures, qui a mené l’enquête, a déclaré : « Nous saluons le verdict du jury aujourd’hui et nos pensées immédiates vont bien sûr à la famille de Dawn qui a fait preuve d’une telle bravoure et force tout au long de l’enquête et du procès. Ils ont perdu Dawn dans des circonstances aussi tragiques peu de temps après son mariage et elle manque beaucoup à toute la famille. Ils ont dû faire face à la manière cruelle et insensible dont Thomas Nutt s’est débarrassé de son corps, ce qui restera toujours avec eux. Nous…lire la suite ici