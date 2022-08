Sa fiancée lui demande de choisir en elle et le footbal…il la vire

Un homme rompt avec sa petite amie après lui avoir demandé de choisir entre elle et le football

Un fan inconditionnel de football au Nigeria n’a pas hésité lorsque sa petite amie lui a demandé de choisir entre elle et le football après le début de la nouvelle saison de la Premier League anglaise vendredi dernier.

Il est apparu que le jeune homme n’avait pas accordé à sa petite amie l’attention dont elle avait besoin après avoir détourné toutes ses ressources pour regarder certains matchs.

Cela a amené la jeune femme à le confronter pour avoir ignoré ses appels, mais il lui a rappelé qu’il y avait un match de football ce jour-là.

Il l’a informée qu’elle le dérangeait alors qu’il voulait se concentrer sur le jeu, d’où la raison pour laquelle il ne pouvait pas répondre à ses appels téléphoniques.

La petite amie s’est fâchée et a décidé de brouiller les lignes entre son obsession et la relation. Elle lui a alors demandé de choisir entre elle et le football.

Étonnamment, le gars est allé pour ce dernier. Il lui a envoyée une note vocale et a poursuivi en disant qu’il n’était plus intéressé par la relation. Il a révélé qu’il avait placé un pari et qu’il avait perdu, il avait donc besoin d’espace pour lui-même.

« J’ai besoin d’espace », a-t-il déclaré.

Choquée par sa décision, la petite amie l’a interpellé et s’est demandée s’il était sous l’influence d’une drogue.

Partageant une capture d’écran de la conversation WhatsApp sur Twitter, @shiva_szn a écrit…lire la suite ici