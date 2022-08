Pape Diop dans la mouvance présidentielle…Benno applaudit

Le président de la coalition Bokk Gis Gis Liggeey, Pape Diop, a rejoint la coalition de la mouvance présidentielle leur donnant ainsi la majorité à l’assemblée nationale. Suite à sa décision officialisée, ce jeudi 11 août, Benno Bokk Yaakaar, à son tour, s’est fendu d’une communiqué, dans le but de le «remercier et le féliciter pour cette belle leçon de patriotisme, courageuse, responsable et utile pour le peuple sénégalais».

«Élu député à l’issue des élections législatives, Pape Diop a décidé avec honneur et responsabilité de travailler avec le groupe Benno Bokk Yaakaar au sein de l’assemblée nationale. En choisissant le camp du progrès et de la consolidation démocratique, il pose un acte politique majeur que nous saluons à sa juste valeur. Il contribue ainsi de façon décisive à la garantie de la stabilité de nos institutions, pour prémunir notre pays contre les tentations aventureuses », lit-on dans la note.

«Le Président Pape DIOP est connu pour son parcours exceptionnel d’homme d’Etat, en tant qu’ancien président de l’Assemblée nationale et du Sénat et ancien maire de Dakar ». «Il est aussi un militant de longue date résolument engagé dans tous les combats pour la démocratie et l’Etat de droit au Sénégal. Nul n’est donc mieux placé que lui pour comprendre les enjeux du bon fonctionnement des institutions, garant de la stabilité socio-économique de notre pays dans un contexte marqué par des crises graves et récurrentes, aux conséquences désastreuses », rajoute le communiqué

Les membres de la mouvance présidentielle estiment que le Sénégal, connu pour sa tradition démocratique et respecté pour la vitalité de ses institutions et la maturité de ses acteurs, vient ainsi conforter son statut de république debout dans une nation unie et solidaire et inexorablement engagée dans la voie de l’émergence économique et sociale.