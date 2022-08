Ibrahima Sène : « Boycotter l’élection du HCCT n’est ni républicain, ni démocratique »

Boycott de l’élection au HCCT !

Certains commentateurs de cette forfaiture ne font que reprendre, l’argumentaire de YEWI et de WALLU, pour justifier leur boycott du renouvellement du HCCT! SI cette Institution n’était pas nécessaire à la démocratisation des Institutions de la République, participant à l’approfondissement de notre démocratie républicaine, qui pose ainsi les jalons d’une » démocratie participative », les Assises nationales n’auraient pas proposé sa création et, son érection en une Institution de la République, et la CNRI n’aurait pas hésité à recommander sa non création! Donc, Macky n’a fait que matérialiser dans la Constitution cette recommandation !

C’est parce que le HCCT illustre la participation des Elus locaux à la définition des politiques publiques envers leurs localités

Quant à son coût qui fait baver tant de gens, une majorité de YEWI et de WALLU au HCCT leur donnerait l’occasion de le réduire, et même de le supprimer, en optant pour le bénévolat dans cette Institution, sans que le Président ne puisse s’y opposer !

Donc, boycotter cette élection qui renouvèle la majorité n’est ni républicain, ni démocratique ! Mais , ils savent, en âme et conscience, que, malgré leur tintamarre disant qu’ils ont gagné les Locales, , que le nombre de leurs Elus ne leur permettrait pas d’avoir la majorité au HCCT!!

D’où leur boycott pour éviter de se ridiculiser, face à l’opinion !

Il n’y a donc que des gens de leur acabit à jeter l’opprobre sur cette Institution, de même que sur le Conseil Economique et Social , que ni les « Assises nationales » et, ni la CNRI, n’aurait pas hésité ) ’recommander sa suppression , si elles étaient inutiles , Elles les ne auraient pas maintenues !,

C’est par ce que, le CESE est le creuset par excellence « du dialogue entre le gouvernement et les forces vives de la nation » (syndicats, organisations patronales, organisations paysannes, et personnalités de la Société civile et universitaire).

Le Conseil Economique et Social matérialise la « Démocratie inclusive » !

Ainsi, avec le HCCT, et le CESE, le Sénégal a les bases institutionnelles pour édifier une « démocratie participative et inclusive » ! Pourtant les détracteurs de ces Institutions de la République prétendent lutter pour cela !

Et si le ridicule tuait !

Ibrahima SENE PIT / SENEGAL