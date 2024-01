Cheikh Omar Anne révèle : « il y a candidats binationaux et aussi le problème du quitus fiscal. »

Caravane Doggali Benno, Cheikh oumar Anne fait des révélations sur les candidatures.

Face à la diabolisation et aux attaques multiples et multiformes de certains responsables de l’opposition destinées aux membres de la coalition présidentielle, Cheikh Oumar Anne est monté au créneau pour apporter la réplique.

Le ministre-maire de Ndioum qui animait, ce samedi, une conférence de presse, en marge de la 60e édition de la Ziarra de Thierno Mountaga Daha Tall tenue à Louga, a porté une virulente réplique aux candidats recalés à l’étape des parrainages, notamment Mimi Touré, Bougane Gueye Dany et Dr Abdourahmane Diouf, qui ont annoncé une caravane dénommée ‘’Dogaali Benno’’.

Pour Cheikh Oumar Anne, les recalés devaient faire profil bas, au lieu de faire certaines déclarations. ‘’J’espère que c’est seulement de l’amertume, et que dans quelques jours, ils vont se ressaisir. Ils doivent redoubler d’efforts et se remettre au travail. S’ils persistent, qu’ils sachent que le Sénégal ira aux élections le 25 février 2024. Ils n’y peuvent rien. Ils n’ont qu’à aller dans d’autres coalitions’’, a martelé M. Anne.

Enfonçant le clou, le ministre de l’Education nationale indique que ‘’des gens qui n’ont pas les capacités d’avoir le nombre de parrains requis, ne peuvent ébranler personne’’.

Faisant dans l’humour, Cheikh Oumar Anne de porter l’estocade à Mimi Touré, Bougane Gueye Dany et Dr Abdourahmane Diouf. ‘’Nous, nous sommes debout et vivants. Eux, ils sont à terre, déjà mort politiquement. Des gens à terre ne peuvent pas faire faire un ‘Doggali’ à des gens debout, sûrs de leur force. Qu’ils reviennent sur terre. Ils ne sont plus dans le système. Ils n’agonisent même pas, ils sont déjà morts politiquement. Je les invite à arrêter leurs enfantillages et leur cirque de mauvais goût’’.

Auparavant, Cheikh Oumar Anne avait estimé que les 21 candidats à l’élection présidentielle qui ont passé l’étape du parrainage doivent tous déposer des recours au Conseil constitutionnel, après avoir relevé des anomalies.

‘’Je fais attention aux candidats qui veulent diriger le pays. Ceux qui aspirent à présider aux destinées des Sénégalais doivent en avoir les capacités. Ils doivent s’engager à sauvegarder la paix dans le pays, à respecter les institutions. Et il faut qu’ils aient un code d’honneur. Le respect du code d’honneur dépend surtout de l’honorabilité. La première étape du parrainage a été sélective, mais la seconde ne l’a pas été. Des candidats recalés ont donné leurs parrains à d’autres. Il y a eu des échanges de parrains et même un détournement de parrains, ça pose un problème d’honorabilité pour ceux qui l’ont accepté’’, a déclaré le responsable ‘’aperiste’’.

Avant d’ajouter : ‘’Il est arrivé le moment où on doit dire aux candidats qu’ils doivent porter en bandoulière leur honorabilité qui repose sur le respect de nos institutions et des Sénégalais. Il y a eu beaucoup de manquements. Les 21 candidats doivent s’engager sur leur honneur. Il y a le débat sur des candidats binationaux, d’autres ont maille à partir avec la justice. Il y a aussi le problème du quitus fiscal. Les candidats doivent interpeller le Conseil constitutionnel sur ces faits. J’interpelle notre candidat et ses avocats. Ils doivent déposer un recours’’.

Sur sa lancée, Cheikh Oumar Anne de soutenir : ‘’Il y a des candidats qui nous parlent de valeurs, je les attends sur ces questions. Mamadou Lamine Diallo qui passe son temps à parler, je l’attends de même que mon frère Thierno Alassane Sall. Les Sénégalais ne doivent pas accepter que des candidats qui ont un problème d’honorabilité puissent s’adresser à eux pendant 21 jours. Quand on n’a pas un code d’honneur, on est capable de dire n’importe quoi. Tous les candidats qui ont lâché leur parti sans avoir démissionné, leur candidature doit être bien contrôlée, comme on doit aussi bien contrôler les candidatures de personnes dont le parti a été dissous’’.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn