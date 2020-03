Imams et Oulémas prêchent l’annulation des événements religieux…

Ce jeudi, le ministre de la santé a rencontré l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal pour discuter des dispositions à prendre pour faire face au Covid-19.

Prenant la parole lors de cette rencontre, l’imam El Hadji Oumar Yène, secrétaire général de l’association des imams et Oulémas du Sénégal a indiqué qu’ils sont les premiers partenaires de l’Etat pour lutter contre cette maladie. A l’en croire, ils vont, dans leurs sermons, expliquer aux citoyens les mesures à prendre pour éviter cette maladie. Mieux, il ajoute que les imams vont organiser un sermon national qui ne portera que sur la maladie et sa prévention.

S’agissant des cérémonies religieuses qui se profilent à l’horizon au Sénégal, imam El Hadji Oumar Yène prêche pour leur report jusqu’à nouvel ordre renseigne Emedia. D’après lui, c’est ce que recommande la religion musulmane en de pareilles situations. « Il faut reporter les événements religieux. La religion nous recommande de la sérénité d’abord et d’être prévoyant. Nous demandons aux fidèles de ne pas s’affoler mais, il ne faut pas s’engager gratuitement. Le mieux, c’est de renvoyer jusqu’à nouvelle date toutes les cérémonies religieuses qui regroupent des fidèles car, demain fera jour. Quand il y a des maladies pareilles, l’Islam nous recommande de rester chez nous. L’homme doit prendre soin de lui-même, d’abord, et de son environnement, ensuite. »

Pour ce qui est de la prière du vendredi, l’imam estime que leur report n’est pas encore à l’ordre du jour mais, précise-t-il : « Si la situation l’exige, nous le ferons ».