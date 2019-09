Incroyable ! Adama Gaye dans des cauchemars en prison

Adama Gaye n’est vraiment pas dans sa peau, depuis qu’il croupit en prison. Un des doyens de la presse sénégalaise, reconverti dans les affaires, Adama Gaye s’est engagé dans un combat de défense d’intérêts occultes dans le secteur du pétrole. Pour la défense de ces intérêts, Adama Gaye n’a pas du tout été tendre à l’endroit du Chef de l’Etat Macky Sall, de sa famille et de tous ceux qu’il pense comme étant ses adversaires, allant même jusqu’à les traiter de tous les noms d’oiseaux.

De ce point de vue, il lui appartient d’assumer ses actes. Depuis qu’il est mis en prison, Adama Gaye et ses défenseurs se réfugient derrière l’argument selon lequel, son compte Facebook a été piraté.

Pourquoi donc, avoir observé durant tout ce temps le silence ? Et, avoir attendu d’être mis en prison pour parler d’un piratage de son compte Facebook ?

La prison, on ne peut le souhaiter à aucun citoyen. Mais Adama Gaye aurait dû réfléchir à mille fois avant de s’en prendre comme il le faisait au Chef de l’Etat. Sur son compte Facebook, toutes sortes d’attaques, toutes sortes d’injures ont été proférées à l’endroit du Chef de l’Etat. La décence interdit même de reprendre certains propos pour les rappeler.

Depuis quelque temps, les avocats et amis de Adama Gaye multiplient les efforts pour le sortir de prison. On avait même parlé d’une grève de la faim qu’il aurait entamée pour sortir de prison. Des pressions pour qu’il recouvre la liberté. Adama Gaye est bien triste en prison. Il avait pensé bénéficier d’un élan populaire, lorsqu’il avait été arrêté. Or, il n’en est rien. En prison, il ne dort plus, fait face à d’horribles cauchemars. C’est tout un horizon qui semble bousculé pour lui. Au point où on se demande, est-ce le même Adama Gaye qui derrière son ordinateur, passait pour être un des plus grands insulteurs de la République.

La rédaction de Xibaaru