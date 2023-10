Incroyable ! Françoise Hélène Gaye candidate à l’élection présidentielle

La déclaration de candidature de la fondatrice du Collectif pour la défense des droits de Adji Sarr (CODDAS), Françoise Hélène Ditwiler Gaye.

Mes chers (es) compatriotes,

Je tiens à m’adresser à vous de manière solennelle afin de vous faire part de ma déclaration de candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Ces douze dernières années, ma vie a été rythmée par un engagement militant sincère et dévoué à la cause du Sénégal.

J’ai toujours mis en avant la défense des intérêts matériels et moraux du peuple sénégalais à travers des actions désintéressées. J’ai défendu les enfants des couches vulnérables, des femmes et des jeunes dans des situations précaires.

J’ai toujours privilégié l’intérêt général et, forte d’une conviction profonde, après une mûre réflexion et après avoir consulté des Sénégalaises et des Sénégalais de l’intérieur du pays et de la diaspora, j’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle du 25 février 2024, pour faire triompher des idéaux de justice, d’équité et de mérite et pour promouvoir un Sénégal pour tous et par tous .

Je lance un appel aux jeunes, aux femmes, aux hommes et aux personnes du troisième âge pour matérialiser ma candidature qui est celle d’une femme qui est sans cesse préoccupée par le vivre-ensemble dans un Sénégal de paix et de solidarité.