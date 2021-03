Incroyable…la grande Mosquée de Fatick cambriolée

Décidément certaines personnes ne reculent devant rient. Et les lieux saint n’échappent pas aux vols. En effet, des malfaiteurs ont totalement dépouillé la grande Mosquée de Fatick dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 mars.

Selon Source A qui donne l’information, les quatre (4) baffles murales de 80.000 F Cf chacun, une amplificateur et deux chaises orthopédiques pour personnes âgées, ont été emportés par les voleurs. La police de la localité et le gouverneur ont été saisis par les fidèles et informés de la situation.