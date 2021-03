Le Sénégal hérite de la présidence de la Commission de l’UEMOA

La Conférence a pris acte de l’expiration des mandats du Président et des membres de la Commission à compter du 8 mai 2021.

La Conférence a félicité Monsieur Abdallah BOUREIMA, Président sortant de la Commission, pour la dynamique qu’il a insufflée au processus d’intégration de l’Union et pour les résultats obtenus par la Commission, sous sa conduite, durant les quatre dernières années.

La Conférence a enfin tenu à saluer le travail remarquable accompli par l’ensemble des Commissaires sortants dans le cadre de leur mandat.

La Conférence a décidé de confier la Présidence de la Commission de l’UEMOA au candidat proposé par la République du Sénégal.

La nomination des membres de la Commission, sur proposition des Chefs d’Etat et de Gouvernement interviendra au plus tard le 1er mai 2021.

La Conférence a adopté un Acte additionnel portant réforme du cadre institutionnel de renouvellement des dirigeants des Institutions de l’Union.

La Conférence exprime sa satisfaction au Président de la Commission de l’UEMOA, au Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, au Président de la Banque Ouest Africaine de Développement, au Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ainsi qu’au personnel de tous les Organes et Institutions de l’UEMOA, pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre des programmes et projets communautaires.