Incroyable ! Macky veut régler la crise avec…Le danger « Sonko »

Le 03 février 2024, avant 14 heures, les Sénégalais s’apprêtaient à entrer en campagne. Tous les états-majors de coalitions politiques étaient prêts pour battre sur le macadam. Et voilà que le Président Macky Sall entre en scène et annule l’élection qui devrait avoir lieu le 25 février 2024. Il met à contribution son Assemblée Nationale pour entériner sa décision. Et voilà le début de la crise ! Les accusations de Karim Wade à l’encontre de deux juges ainsi que le cas Rose Wardini n’avaient créé autant de tensions que le report de l’élection qui a déjà enregistré 3 morts.

Macky Sall est à l’origine de sa propre crise. Avant le 3 février, il n’y avait qu’une accusation contre des juges et des problèmes de parrainages. Le Sénégal a connu des crises plus fortes qui n’ont jamais autant de conséquences graves sur l’avenir du pays. Et Macky annule l’élection pour des motifs de corruption et de parrainages.

Et c’est le début de la crise. Macky Sall a reporté l’élection et la crise s’est installée. Finalement que cherche Macky Sall ? La question est au bout de toutes les langues. Car, maintenant que la crise est là, Macky Sall se lance dans des négociations avec l’aile radicale de l’opposition. Si ces négociations aboutissent, Ousmane Sonko sera réhabilité et pourrait participer à la présidentielle.

Personne n’en croit à ses yeux. Ousmane Sonko, condamné pour diffamation et viol, pourrait participer à la prochaine élection présidentielle. Or, tout le monde sait que si le Sénégal vit cette situation, c’est à cause d’Ousmane Sonko. Ousmane Sonko veut que le chaos s’installe au Sénégal afin qu’il parvienne à ses fins.

Macky Sall le comprend très bien. Ousmane Sonko est aux services d’intérêts troubles qui ont l’ambition de faire main basse sur les ressources gazières et pétrolières du Sénégal et de profiter sur sa position stratégique pour se répandre sur le reste de l’Afrique et du monde. Macky Sall après une lecture de la situation terrible que traverse le pays, se permet selon des informations de se permettre un projet de loi portant réhabilitation de délits dont Ousmane Sonko serait coupable.

Personne n’en croit à ses yeux. Macky Sall réhabilite Ousmane Sonko ! C’est le Sénégal qui se trouve à l’envers. Ousmane Sonko c’est l’homme qui déclare à qui veut l’entendre qu’il mettra tout le Sénégal à l’envers.

C’est le même Sonko qui a prédit de mettre en prison ceux qui l’ont neutralisé à savoir le Général Moussa Fall, le ministre Antoine Diome et lui-même Macky Sall et tant d’autres magistrats ainsi que de hauts gradés de la police et de la gendarmerie. A tout point de vue, Ousmane Sonko est un danger pour la sécurité publique, compte tenu des menaces qu’il lance un peu partout, mais ensuite des forces hostiles au plan international qu’il représente sur la sécurité du Sénégal.

Ousmane Sonko est un homme dangereux qui veut « vendre » le Sénégal, une fois qu’il sera installé à la tête du pays. Et le vendre à travers de quelles mains ? Ce ne sont qu’à travers de mains obscures qui ont pour seul dessin de contrôler le Sénégal compte tenu de sa position stratégique mais aussi de ses importantes ressources gazières et pétrolières.

Le Sénégal, compte tenu des enjeux est un pays où on espère qu’en le contrôlant on peut dominer l’Afrique et le reste du monde. Ceux qui sont derrière Ousmane Sonko et qui misent tout sur lui, comprennent que le seul moyen pour parvenir à leur seul sinistre dessein est qu’il devienne Président de la République du Sénégal.

Le Sénégal se trouve sur une pente dangereuse. Pourtant compte tenu de tout cela, c’est le Président de la République qui a pris la décision de faire reporter l’élection présidentielle pour tous les dangers qu’encourt la République qui se met aujourd’hui à parler d’une loi portant réhabilitation sur certains délits. Un projet de loi qui pourrait mettre fin aux poursuites engagées contre Ousmane Sonko considéré comme étant l’homme le plus dangereux à la stabilité du pays.

Alors à quoi joue Macky Sall ?

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn