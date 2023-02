Incroyable ! Sonko devient fou…Il prédit à Macky une fin « sauvage » et « barbare »

Ousmane Sonko délire…la course présidentielle l’a rendu « fou »

La course présidentielle a épuisé Ousmane Sonko. A un an de ces joutes électorales, le leader du parti des patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) présente des troubles du comportement. Le maire de Ziguinchor laisse apparaître des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. L’homme qui ambitionne d’être le cinquième président continue de faire des sorties catastrophiques qui font douter de sa santé mentale. A ce rythme, le principal adversaire du président Macky Sall aura tiré toute ses cartes avant d’arriver au sommet.

La communication de Ousmane Sonko est une véritable catastrophe. Le leader de Pastef cherche par tous les moyens à diriger la destinée des sénégalais. Mais il est incapable de faire une communication digne d’un homme d’Etat. A chaque fois qu’il parle ou qu’il pose un acte, le pays en tremble. Sonko n’a que le combat, la résistance, le complot ou la défiance à la bouche. A chaque fois qu’il parle, c’est comme s’il cherche à mener le pays vers sa destruction finale. Venu assister aux 25 ans du Parti de l’Unité pour le Rassemblement (PUR), il s’est encore perdu dans ses dérives verbales…

Au lieu de présenter aux sénégalais un programme digne de son rang, Sonko s’est mis à délirer. Prenant la parole, il a voulu mettre en garde l’actuel locataire du Palais (Macky Sall). « Le jour où il touchera un des leaders de l’opposition qui sont là, le peuple va le sortir du Palais et va le traîner dehors comme Samuel Doe (ancien président du Libéria), comme tous les dictateurs », a lancé le maire de Ziguinchor. Sauf qu’en faisant cette déclaration, le patriote en chef donne aux sénégalais, un aperçu de sa véritable mentalité. Voilà l’esprit de Ousmane Sonko, voilà comment il voudrait qu’un de ses compatriotes finisse. Une fin tragique, méchante et sanguinaire.

Cette déclaration pousse à se poser des questions sur la santé mentale de Ousmane Sonko. Un homme sain d’esprit ne souhaiterait jamais qu’une personne, de surcroît un chef d’Etat, termine de la sorte. Il serait judicieux de faire un petit rappel à tous ces jeunes qui suivent bêtement le leader de Pastef. Samuel Doe était président du Libéria. Il a été capturé et assassiné le 09 septembre 1990 par les rebelles du National Patriotic Front of Libéria (NPFL) dirigé par Prince Johnson. Lui et ses hommes, après avoir massacré les gardes de Samuel Doe, ils lui ont coupé les oreilles, brisé les doigts, ses parties génitales broyées puis coupées, ses larmes mélangées à son sang dégoulinaient de sa bouche.

Sauvagement tué, le corps Samuel Doe avait été mis dans une brouette, traîné et exposé dehors par les rebelles pendant plusieurs jours jusqu’à la putréfaction du corps. Samuel Doe n’était pas un modèle, certes, mais sa mort horrible, barbare et inhumaine, n’est pas à encourager. Une telle scène ne saurait être encouragée par un homme de la trempe de Ousmane Sonko. S’il ambitionne d’être le remplaçant de Macky Sall en 2024, il devrait tenir un discours beaucoup plus responsable. Ce qui est cocasse, c’est que ces mots prononcés par le patriote en chef semble ne pas déranger grand monde. Tout le monde fait la sourde oreille.

Si Ousmane Sonko ne rassure pas, c’est à cause de ces genres de discours. S’il n’appelle pas à un mortal kombat, il est dans une logique de complot. Ces partisans ont instauré une véritable dictature de la pensée. Ils sont même allés jusqu’à se mettre à dos une bonne partie des foyers religieux. Des personnes avec des mots aussi crus sont un véritable danger pour la République. Fort heureusement, le peuple Sénégalais n’est pas connu pour son caractère inhumain pour faire de telles atrocités.

Jusqu’où ira Ousmane Sonko dans l’irresponsabilité ? Macky Sall n’est pas un exemple en matière de liberté, certes. Mais Sonko le dépasse de loin. Même pas encore arrivé au pouvoir, le maire de Ziguinchor se comporte comme un véritable tyran. Son obsession pour la confrontation a poussé beaucoup de ses souteneurs à prendre leur distance. La véritable nature du patriote en chef se dévoile de jour en jour. Et les sénégalais commencent à nourrir une certaine peur à l’idée de donner le pouvoir à Sonko.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru