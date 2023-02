Retournement de situation…Macky gagne du terrain, Sonko en baisse

Les dernières sorties des partisans de Sonko ont impacté sur la popularité de celui qui se croit être l’idole des jeunes. Le projet islamique du Pastef fait peur. Ousmane Sonko est souvent mis au banc des accusés par les religieux qui le suspectent d’être à la solde de « frères musulmans » pour la l’élimination des confréries. Les vidéos montrant des proches de Ousmane Sonko vanter le projet d’un Sénégal sans Magal ni Gamou, ont fait oublier les ambitions de Macky Sall sur le troisième mandat…Un Macky pour la troisième fois consécutive est mieux qu’un Sonko pour un état islamique au Sénégal…

Ousmane Sonko et ses ouailles ont fini par se dévoiler. Au début, lorsqu’ils étaient traités d’être des Salafistes camouflés et d’être la branche au Sénégal d’une organisation qui n’a qu’un seul objectif qui est de déstabiliser dans un premier temps les nations du Tiers-monde pour ensuite étaler ses tentacules dans le reste du monde afin d’assouvir toute sa domination, Ousmane Sonko et ses ouailles rejetaient une telle accusation. Ils mettaient cela dans le compte d’une tentative de les diaboliser…

Mais voilà, ils pouvaient passer une partie du temps à tromper une partie du peuple, mais ils ne pouvaient passer tout le temps, à tromper tout le peuple. Comme pour narguer les Sénégalais, Ousmane Sonko en véritable filou politique, après les évènements de mars 2021 durant lesquels il s’était rendu compte de l’influence des confréries islamiques au Sénégal, était allé faire acte d’allégeance à Touba.

Ce qui n’était que de l’escroquerie. Et tout ceci s’est révélé lorsque, Ousmane Sonko s’est permis lui-même de braver les interdits de Touba en mettant en une journée, la ville de Mbacké à feu et à flammes, parce que tout simplement l’autorité administrative avait interdit la tenue d’un meeting du PASTEF pour la bonne et simple raison que toutes les formalités administratives requises n’avaient été remplies par ce parti.

Après qu’il a été désavoué par cet acte tout simplement abominable aux yeux du mouridisme, Ousmane Sonko et ses ouailles ont fini par montrer leur visage. Voilà que tout ce qui se murmurait, apparait au grand des jours. Des illuminés de chez Ousmane Sonko qui n’ont pas pu tolérer que Touba condamne leurs actes, se sont mis à vociférer contre toutes les confréries au Sénégal qui n’ont pas cautionné leurs actes commis à Mbacké.

Des illuminés du PASTEF ont commencé par poster des vidéos sur le net pour menacer ouvertement les confréries de leur fin de règne au Sénégal, car leur existence n’est pas en adéquation avec la conception qu’ils ont de l’islam. Une vision purement salafiste. Ousmane Sonko, à travers tous ses discours, n’a jamais tenté de rassurer les Sénégalais quant à sa volonté de maintenir l’équilibre religieux qui a toujours régné au Sénégal. Ce qui montre encore une fois, son intolérance.

Aujourd’hui les Sénégalais sont en train de faire face à la réalité. Depuis que plusieurs « Pastefiens » illuminés ont commencé à parler de l’élimination des confréries, les Sénégalais commencent à voir en Macky Sall un sauveur même si sa 3ème candidature pour un 3ème mandat consécutif dérange. Pour les Sénégalais, Macky est le seul rempart à la menace Sonko qui porte dans ses bagages, les germes d’un État islamique intolérant vis-à-vis des confréries et des autres religions.

Ce n’est pas pour rien, si Ahmed Khalifa Niasse, dans sa récente sortie, a mis les Sénégalais en garde et dévoilé le nom de l’islamiste radical qui se cache derrière Ousmane Sonko. Il s’agit d’un certain Ahmed Lô qui est un salafiste et terroriste. Pas étonnant donc, si la côte de popularité de Macky a encore bondi car les Sénégalais commencent à avoir peur de Sonko…Ils ont peur d’aller à l’aventure avec la tête de file du PASTEF.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn