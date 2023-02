France : une femme décède dans son appartement en feu

Les pompiers sont intervenus dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 février 2023 dans le XIVe arrondissement de Paris pour un incendie survenu dans un immeuble de trois étages. Une femme est morte dans son appartement en feu et deux autres personnes ont été hospitalisées après avoir été intoxiquées par les fumées. Une enquête pour « incendie volontaire » a été ouverte…

Une femme est décédée dans un incendie survenu dans le XIVe arrondissement de Paris la nuit du vendredi 17 au samedi 18 février 2023. Selon le parquet de Paris, l« la femme âgée d’une soixantaine d’années » a perdu la vie dans son appartement en feu, rapporte Le Parisien .

Les faits se sont produits aux alentours de 3 h dans un immeuble de trois étages situé dans la rue Couëdic. L’incendie aurait pris dans le studio situé au rez-de-chaussée, relatent nos confrères. Ce dernier a été totalement détruit.

Deux personnes intoxiquées

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux et ont évacué tous les habitants. Selon une résidente, la sexagénaire a été transportée dans un immeuble voisin pour une tentative de réanimation qui a duré « plus d’une heure et demie » mais elle n’a pas survécu. Les secours sont également parvenus à éteindre l’incendie avant qu’il ne se propage aux habitations supérieures.

Deux autres personnes ont été intoxiquées par les fumées et transportées à l’hôpital Saint-Joseph. Comme les autres habitants, elles ont finalement pu réintégrer leur logement dans la journée de samedi. Une enquête a été ouverte pour « incendie volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner » et confiée au commissariat du XIVe arrondissement. Le parquet n’a pas apporté plus de précisions concernant les faits, indique Le Parisien.

