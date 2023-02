Ce couple mixte donne naissance à des jumeaux noir et blanc

C’est une situation tout à fait extraordinaire qu’a vécu cette famille. En effet, un couple mixte a donné naissance à deux paires de jumelles, chacune noire et blanche…

Un couple mixte a eu une deuxième paire de jumelles, dont la particularité est que l’un d’elles est blanche, l’autre noire. La même situation s’était déjà produite huit ans auparavant.

Deux paires de jumelles à la peau différente

C’est au Royaume-Uni qu’a eu lieu cette histoire pour le moins très étonnante. Dean Durrant et Alison Spooner sont en effet les heureux parents de quatre filles. Première particularité, il s’agit de deux paires de jumelles à chaque fois. La deuxième, et pas des moindre, est que, dans chacune de ces paires de jumelles, l’une est blanche et l’autre noire.

Un phénomène extrêmement rare, rapporté par le tabloïd The Sun. Dean Durrant, qui est noir, et sa femme, Alison Spooner, qui est blanche, se retrouvent désormais à la tête d’une joyeuse (et étonnante) tribu. Quelques années plus tard, The Sun, toujours, révélait ce que devenaient ces quatre soeurs. Les aînées, pour leurs 18 ans, étaient toujours aussi proches.

Un phénomène extrêmement rare

Tout comme leurs plus jeunes soeurs, à qui elles servent de modèles, les deux jeunes femmes racontaient l’incompréhension et parfois même la violence des mots des autres face à leur particularité. Une situation qu’elles ont appris à relativiser, s’amusant même de la gêne des gens une fois qu’ils découvrent la vérité.

Ce phénomène de jumeaux ayant une couleur de peau différente est extrêmement rare. Comme l’expliquait Marie-France, c’est une particularité génétique qui crée cette différence de pigmentation. En effet, la couleur de la peau dépend du taux de mélanine présent dans les cellules. Chez un nouveau-né, la couleur dépend essentiellement de la quantité de mélanine présente chez ses parents. Il existe des situations où des parents à la peau claire donnent naissance à un enfant à la peau foncée, si leurs propres parents ou grand-parents ont la peau plus foncée qu’eux, et inversement. Une différence d’une immense beauté.

Source OHM