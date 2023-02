Voici le prénom le plus donné dans le monde entier…Vous serez surpris !

Le choix du prénom est l’une des premières grandes décisions que prennent les parents pour leur bébé. Ce dernier ne se contente pas de refléter leurs goûts et leurs préférences, il peut aussi incarner leurs valeurs culturelles, leurs aspirations ou encore leurs croyances religieuses.

Bien que les prénoms les plus populaires varient d’une région à l’autre, force est de constater que certains d’entre eux sont donnés plus fréquemment que d’autres dans le monde entier. L’Officiel des Prénoms s’est justement intéressé à ces derniers…

LE PRÉNOM LE PLUS DONNÉ AU MONDE EST…

Dans pas moins de 300 pays différents, les plus répandus d’entre eux ont ainsi été répertoriés. Un prénom masculin sort du lot, il est le plus donné au monde ! Et il ne s’agit ni de Gabriel, Léo et Raphaël, annoncés comme les plus populaires en France cette année…

MOHAMED, LE PRÉNOM LE PLUS RÉPANDU AU MONDE.

Le prénom le plus donné au monde est Mohamed (et ses différentes variantes). D’origine arabe, il signifie “loué” ou “digne de louange” et est souvent choisi en référence au prophète de l’Islam. Bien que ce prénom soit d’autant plus courant dans les pays musulmans, il est également populaire à travers le monde, en raison de la diversité culturelle et religieuse.

Dans les colonnes du Parisien, Stéphanie Rapoport – l’une des autrices de cette “Bible des prénoms” – déclare que le fait de retrouver “Mohamed” en première place “n’est pas du tout une surprise”. Elle poursuit en expliquant : “Dans les familles musulmanes, il est de tradition de baptiser du prénom du prophète le premier garçon de la fratrie”.

MARIE, LE PRÉNOM LE PLUS POPULAIRE CHEZ LES FILLES

Du côté des filles, c’est le prénom Marie (et toutes ses variantes) qui est le plus répandu au monde. Depuis des siècles, il est associé à la figure biblique de la Vierge Marie. Ainsi, “Marie” est devenu un choix fréquent pour les parents catholiques, mais aussi pour les non-catholiques à travers le monde. Ce prénom est un intemporel qui a traversé les époques et les cultures, et qui continue d’être apprécié pour sa signification et sa simplicité.

Que ce soit du côté des filles comme de celui des garçons, les prénoms les plus communs prouvent que les religions ont encore aujourd’hui une influence significative dans le monde entier. Ces derniers reflètent les croyances, les valeurs, mais aussi les qualités que les parents souhaitent pour leurs enfants.

