Incroyable…Teodoro Obiang Nguema fait arrêter son fils

L’un des fils du président de Guinée équatoriale, Ruslan Obiang Nsue, soupçonné d’avoir vendu un avion de la compagnie aérienne nationale, a été arrêté lundi et placé en résidence surveillée, a annoncé mardi la télévision d’état (TVGE).

Fin novembre, les autorités avaient ouvert une enquête « après avoir constaté la disparition de l’appareil ATR 72-500 appartenant à la compagnie nationale », Ceiba Intercontinental, qui se trouvait depuis 2018 en révision de routine en Espagne, explique la TVGE.

Selon la même source, M. Obiang Nsue, aurait « vendu l’avion ATR à l’entreprise Binter Technic », spécialisée dans la maintenance aéronautique et basée à Las Palmas, sur l’île espagnole de Grande Canarie.

Ancien secrétaire d’état chargé des sports et de la jeunesse, Ruslan Obiang Nsue, actuel directeur de Ceiba Aéroport, a d’abord été directeur adjoint de Ceiba Intercontinental puis son directeur général.

« Ruslan Obiang a avoué qu’il était la personne qui a vendu l’ATR de Ceiba, je ne vais pas me laisser emporter par le familialisme ou le favoritisme, c’est pourquoi j’ai ordonné son arrestation immédiate et sa mise à disposition de la justice », a indiqué sur Twitter son demi-frère, le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue, surnommé « Teodorin ».

Teodorin Obiang a lui-même été définitivement condamné par la justice française fin juillet 2021 à trois ans de prison avec sursis et 30 millions d’euros d’amende et à la confiscation de ses biens en France pour s’y être constitué frauduleusement un luxueux patrimoine dans le cadre des affaires de « biens mal acquis ». En juillet 2021, Londres a également gelé ses actifs financiers au Royaume-Uni et l’a interdit de séjour sur son territoire au terme d’enquêtes anticorruption. Malabo a alors fermé son ambassade dans le pays pour protester contre cette décision.

L’arrestation de Ruslan Obiang Nsue, l’un des fils du président, est inédite pour un membre de la famille présidentielle de ce petit état d’Afrique centrale riche de son pétrole.

En décembre dernier, la nouvelle de la disparition de cet avion et sa vente présumée par M. Obiang Nsue avait suscité l’indignation nationale. La Guinée équatoriale est dirigée depuis plus de 43 ans par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui vient être réélu pour un sixième septennat et détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d’Etat encore vivant, hors monarques. La Guinée équatoriale est le troisième pays le plus riche d’Afrique subsaharienne en PIB par habitant en 2021 selon la Banque mondiale, mais classé au 172ème rang mondial sur 180 dans le baromètre de la corruption de Transparency International.