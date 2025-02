Indemnisation des victimes…le régime se trompe dans ses priorités

Le nouveau régime doit beaucoup de choses aux sénégalais ! Pour arriver au sommet, le Président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, ont vu des jeunes tout sacrifier. Certains ont passé des mois en prison et d’autres ont perdu la vie pour le «PROJET» du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Maintenant que ce parti est arrivé au pouvoir, il se lance dans une réparation. Malheureusement, le nouveau gouvernement met les charrues avant les bœufs.

La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a annoncé, ce vendredi, les nouvelles mesures pour les ex-détenus et autres victimes des événements survenus au Sénégal entre 2021 et 2024. Si on en croit le membre du parti Pastef, un montant de 10.000.000 de francs CFA sera octroyé à chaque famille de personne décédée. À cela s’ajoutent l’admission des orphelins mineurs au statut de pupilles de la Nation, l’enrôlement des familles dans les programmes sociaux du gouvernement (Bourses de Sécurité familiale, Couverture Sanitaire Universelle, Carte d’Égalité des Chances, etc.), suivant des modalités à définir.

Il y aura aussi la facilitation de l’accès aux financements à travers des mécanismes tels que la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), le Fonds national de Crédit pour les Femmes et le Fonds national de Promotion de l’Entrepreneuriat Féminin. La ministre a également annoncé une prise en charge médicale et psychosociale pour tout ex-détenu ou autre victime, blessé ou malade, en lien direct avec les événements mentionnés. L’Etat a prévu une allocation forfaitaire de 500 000 FCFA pour toutes les personnes figurant dans la base de données établie par l’Ansd, en collaboration avec le Ministère de la Justice, les sources policières, les représentants des victimes et ceux de la société civile.

Mais ce soutien aux victimes pose déjà problème. Pour beaucoup d’observateurs, le régime danse plus vite que la musique. Ils estiment qu’avant d’indemniser qui que ce soit, les nouvelles autorités doivent rendre justice à toutes les personnes qui ont donné leur vie pour la cause de Pastef et les nombreux blessés. D’ailleurs, du côté des victimes c’est la seule chose qu’elles demandent depuis l’arrivée de Diomaye au pouvoir, aucun de ces anciens manifestants ne réclament aucun dédommagement. Du moins par pour l’instant. Tout ce qu’elles attendent c’est que les responsabilités soient fixées.

Chose que les membres du régime ont promis de faire.« Ces jeunes sont partis pour que le Sénégal change. Nous ne devons pas oublier cela. Si nous nous laissons emporter par les avantages avec le pouvoir, nous aurons trahi le peuple sénégalais. Et ceci n’est pas ce que nous souhaitons », avait déclaré Ousmane Sonko. Le «collectif des victimes de Macky Sall» a déjà saisi plusieurs juridictions internationales pour que l’ancien président soit traduit en justice. Car selon eux, il est le principal responsable de leur situation.

Alors cette indemnisation n’est pas une priorité pour le moment. D’autant plus que le régime n’a pas laissé les victimes à leur sort. « Il s’est agi de revenir sur les cas urgents. Ceux qui ne pouvaient pas attendre à cause de la gravité de leur situation. Nous avons débloqué une somme. Mais il ne fallait pas qu’on en fasse tout un problème », avait précisé Ousmane Sonko dans une sortie. Alors, rien ne sert de courir pour ce nouveau régime. Il faut d’abord recenser les personnes concernées pour ensuite déterminer l’aide. Chose qui ne se fera que quand justice sera rendue.

Ensuite le gouvernement devra régler la question des autres victimes. Les «martyrs» et les anciens prisonniers ne sont pas les seuls à avoir perdu. Lors de ces manifestations, des édifices ont été saccagés, des personnes ont perdu beaucoup de choses. Et de nombreux dégâts ont été recensés lors de ces affrontements. Dans l’attentat présumé à Yarakh, deux (2) fillettes ont perdu la vie. Alors, toutes ces personnes méritent aussi que leur dossier soit traité. Reste à savoir si elles sont prises en compte par le nouveau régime ?

Quoi qu’il en soit, cette indemnisation risque de causer des problèmes au nouveau régime. Cet argent avait déjà commencé à diviser certains patriotes. Alors, le gouvernement en place doit faire très attention aux décisions qu’il va prendre par rapport aux indemnités des victimes des événements de 2021 à 2024.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn