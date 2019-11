Infanticide à Bignona : Une femme tue son nouveau-né

Ceux qui croyaient que les histoires d’infanticide sont révolues à cause de tous les outils disponibles pour empêcher les grossesses non désirées n’ont qu’à vite déchanté. En effet, une jeune femme de Bignona est accusée d’avoir mis fin à la vie de son nouveau-né de sexe masculin. Selon notre source, elle est mariée à un homme qui se trouve en Algérie. Malheureusement, elle s’est faite engrossée par un homme et elle n’aura trouvé autre solution que de tuer son enfant, selon les accusations qui pèsent sur elle. Les faits se sont déroulés dans le quartier Tenghori Transgambienne et la découverte a eu lieu ce Vendredi en début de soirée. Le corps de l’enfant a été récupéré par les sapeurs accompagnés de la gendarmerie et déposé au centre de santé de Bignona. La femme quant à elle a été arrêtée par la gendarmerie qui a tout de suite ouvert une enquête pour déterminer jusqu’où la responsabilité de la jeune femme est engagée.

L.BADIANE pour xibaaru.sn