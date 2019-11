Nous venons d’apprendre la mauvaise nouvelle relative au rappel à Dieu ce Samedi matin de notre confrère Mamadou Papo Mané du groupe Walfadjiri des suites d’une attaque cardiaque à l’hôpital régional de Ziguinchor. Il est l’un des précurseurs de presse au niveau de Ziguinchor, correspondant de Walf radio et Tv à l’époque. Ses papiers étaient attendus à cause de sa pertinence et du sens élevé du professionnalisme dont il faisait montre. C’est un monument de la presse qui s’en va au moment où la Casamance a le plus besoin de citoyens comme lui qui ont traversé la crise au sud du Sénégal et qui sont devenus de par leur expérience, des personnes ressources pour la résolution de cette crise. Depuis quelques années, on ne l’a pas entendu à Walf parce qu’il s’est consacré à la mise en route du groupe médias du sud (GMS), né à Ziguinchor à l’initiative de Alassane Sarr et certains de ses amis. Il va quitter ce groupe il y a environ deux ans pour retourner à Walf quotidien. Mais « le Grand Papo » avait en projet la mise en place d’un organe de presse en ligne. Un projet qu’il ne pourra pas réaliser malheureusement.

Nous présentons nos condoléances au groupe wlafadijri et à la presse dans toute sa globalité.

L.BADIANE pour xibaaru.sn