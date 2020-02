Injures et outrage à l’Armée : D’anciens Militaires portent plainte contre Mame Goor Diazaka

D’anciens militaires ont déposée une plainte contre le chanteur Mame Goor Djazaka , auprès du procureur de la République, pour délits d’injures et outrage à l’Armée, informe le journal Le Témoin.

« Minable », « Samba mbayankat », « grand laudateur », « pantouflard ». Les militaires et anciens militaires n’ont pas ménagé le chanteur qu’ils ont démoli dans la presse avant de le traîner devant les tribunaux.

Dans une sortie récente, il a indiqué que l’armée nationale est dans une situation d’oisiveté face à l’insécurité.

« Le mis en cause doit s’estimer heureux et soulagé s’il apprend que nous avons porté plainte. Si nous avons décidé de saisir la justice, c’est pour éviter toute forme de riposte ou de représailles. Car nous demeurons et restons toujours de bons militaires, disciplinés. Maintenant, on attend de voir la suite que le procureur va donner à cette affaire », confie l’adjudant-Chef Mamadou Sy, à la tête d’une forte délégation composée d’anciens combattants et militaires retraités venue déposer la plainte.

Colonel à la retraite, Abdourahim Kébé enfonce le clou et charge à son tour le chanteur : « Ce vaurien de Mame Ngor Djazaka vient d’insulter les armées. Son accointance avec le pouvoir lui fait pousser des ailes et le rend arrogant et insolent. Quand on est ignorant, il vaut mieux se taire », somme-t-il dans les colonnes du quotidien. Pour dire que le détracteur de Sonko, a du souci à se faire.