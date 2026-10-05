Inondations au Sénégal : Le Pastef appelle à une assistance humanitaire immédiate

À la suite des fortes pluies qui se sont abattues ce week-end sur une grande partie du territoire national, le Pastef-Les Patriotes a exprimé sa solidarité aux populations touchées par les inondations et appelé le gouvernement à prendre des mesures d’urgence.

Dans un communiqué daté du 5 octobre 2026, le parti fait état de graves inondations ayant causé des pertes en vies humaines, rendu de nombreux logements inhabitables, plongé des familles dans la détresse et fortement perturbé la circulation, notamment en cette journée de rentrée des classes.

Le Pastef-Les Patriotes présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées et exprime sa « profonde compassion à l’ensemble des populations sinistrées ».

Le parti appelle également à un élan de solidarité nationale afin de soutenir les populations affectées par les intempéries.

Face à l’ampleur de la situation, le Pastef invite par ailleurs le gouvernement à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires, notamment à travers le déploiement immédiat d’une assistance humanitaire adaptée en faveur des populations touchées.