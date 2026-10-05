Diaraf Sow : « Le communiqué de Kiiraay Kaolack constitue une erreur politique et stratégique »

Membre fondateur de Kiiraay Les Patriotes Républicains, Me Diaraf Sow réagit au communiqué publié par la Coordination départementale de Kiiraay Kaolack. Dans une prise de position présentée comme une contribution à l’apaisement, il appelle les responsables du parti à privilégier la sérénité, la cohésion et le dialogue interne.

Pour Me Diaraf Sow, ce communiqué constitue « une faute politique et une erreur stratégique de communication » qu’il convient de corriger. Il estime que cette polémique entre responsables intervient trop tôt, alors que le parti est encore dans une phase de structuration.

Selon lui, le rôle du Dr Serigne Guèye Diop dans le processus de massification et de structuration justifie qu’il puisse se prononcer sur l’état d’avancement du chantier. « Il n’y a rien de méchant dans le discours du ministre excepté la vérité », affirme-t-il.

Me Diaraf Sow rappelle que Kiiraay vient de naître et que ses instances définitives ne sont pas encore officiellement installées. Il cite notamment le président du parti, Bassirou Diomaye Faye, la superviseure générale Aminata Touré et les quatre superviseurs adjoints : Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, Dr Serigne Guèye Diop, Aldiouma Sow et Fally Seck.

Il estime que les légitimités définitives seront consacrées au terme du processus de montage des cellules et des secteurs ainsi que de la vente des cartes. Dans cette phase transitoire, les responsables peuvent néanmoins, selon lui, poursuivre les actions de mobilisation et d’animation sur le terrain.

Il déplore surtout les conséquences du communiqué sur l’image du parti. À ses yeux, cette polémique détourne l’attention des travaux de l’Université d’Hivernage des cadres Think Tank de Kiiraay, organisée au King Fahd Palace, et des orientations issues des interventions de plusieurs responsables du mouvement.

« Le linge sale se lave en famille », lance-t-il, estimant que l’exposition publique des divergences internes peut donner une image de division et offrir des arguments aux adversaires du parti.

Me Diaraf Sow appelle ainsi la Coordination départementale de Kiiraay Kaolack à retirer son communiqué. Il invite parallèlement les partisans du Dr Serigne Guèye Diop à ne pas répondre à ce qu’il considère comme une provocation, mettant en avant le rôle conciliateur qu’il attribue à leur leader.

Pour conclure, Me Diaraf Sow appelle les militants à faire de « la courtoisie, la cohésion, la solidarité et la discipline collective » les principes directeurs de leur action. « Nos divergences de lecture ne doivent jamais saborder notre grand projet politique : la Patrie d’abord ! », écrit-il, avant d’appeler les militants à retourner à la base pour poursuivre la massification et la structuration de Kiiraay.