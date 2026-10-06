Pape Modou Cissé interpelle Diomaye sur les inondations

Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours au Sénégal suscitent de nouvelles réactions. Dans une prise de position, Pape Modou Cissé, juriste et membre du cercle des cadres du Parti République des valeurs (RV/Belgique), interpelle directement le président Bassirou Diomaye Faye sur la situation vécue par les populations touchées par les inondations.

Sous le titre « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », il dénonce les difficultés auxquelles seraient confrontées de nombreuses familles, évoquant notamment les coupures d’électricité, les inondations et les difficultés sociales.

« Président Diomaye, les populations vous en veulent », écrit-il, estimant que les coupures d’électricité, les inondations et les difficultés liées au coût de la vie constituent le quotidien de nombreux Sénégalais depuis l’arrivée du nouveau régime au pouvoir.

Pape Modou Cissé cite notamment Dakar, Matam et plusieurs autres localités où, selon lui, les populations font face aux conséquences des fortes pluies. Il évoque des maisons envahies par les eaux, des biens perdus ainsi que des familles endeuillées.

Le juriste critique également la réponse des autorités face à cette situation. Selon lui, les populations attendent « des actes et pas seulement des communiqués », estimant que l’État doit apporter une réponse concrète aux personnes affectées.

Dans sa déclaration, Pape Modou Cissé insiste sur la responsabilité de l’État en matière de protection des citoyens et de préservation de leur dignité. Il demande également des clarifications sur la gestion des ressources destinées aux populations vulnérables.

À ce titre, il évoque les 8 milliards de francs CFA destinés, selon lui, aux victimes des inondations de 2024 à Bakel, Matam et Podor, et réclame des éclaircissements sur leur utilisation. « Le droit à la dignité humaine ne disparaît pas avec les premières pluies », affirme-t-il. Pour lui, les Sénégalais ne demandent pas au chef de l’État « d’arrêter la pluie », mais de prendre les dispositions nécessaires afin que les intempéries ne se transforment pas en drame humain.

Pape Modou Cissé appelle ainsi les autorités à apporter des réponses à la hauteur de la situation vécue par les populations touchées par les inondations.