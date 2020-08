Inondations aux Parcelles Assainies…les jeunes en colère contre le maire

Inondations aux Parcelles Assainies : Des jeunes marchent pour dénoncer la passivité du Maire Moussa Sy…

La Commune des Parcelles Assainies de Dakar est sous l’emprise des eaux. Les Unités 7 et 11 pataugent. Un état de fait qui porte dommage aux populations. Ce mardi, des jeunes de la localité ont initié une marche pour déplorer la passivité du Maire Moussa Sy.

Cette manifestation de protestation a vu la participation de Mamadou Gueye dit l’Original, leader du mouvement la » Génération Originale », par ailleurs, responsable politique de l’Alliance Pour la République ( APR) aux P.A: » Aujourd’hui, les Parcelles Assainies pataugent. Plus de 13 Unités sur les 26 (la moitié) vivent sous le spectre des eaux de pluie. Au niveau du Croisement Cheikh Demba Dia, situé à cheval entre les Unités 7 et 11, la situation devient plus préoccupante. Les habitants ne peuvent plus sortir vaquer leurs occupations comme il se doit. Tant les routes sont devenues impraticables. » dit Mamadou Gueye avant de renchérir..

« Ils sont très fatigués et le Maire des PA reste bouche bée comme si de rien n’était. C’est honteux. C’est une fuite manifeste de responsabilité. Il reste insensible face à cette calamité. Il a tout bonnement trahi leur confiance et rompu le bail qui le liait à eux », s’est impressionné M.Gueye.

Disons qu’après plus de deux heures de protestation, ces jeunes révoltés ont envahi les locaux de la Mairie pour égrener un chapelet de doléances devant le Maire. Informé par le vacarme de la foule en furie, Moussa Sy leur a posé un lapin. Toutes fois, ils promettent de remettre ça prochainement.