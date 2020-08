Le RAJA invite le gouvernement à signer le Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires

Un monde sans armes nucléaires: Appel à la signature et à la ratification du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

Les armes nucléaires constituent une menace directe et constante envers tous les peuples du monde entier. Loin de maintenir la paix, elles cultivent la peur et la méfiance entre les pays. Ces instruments ultimes de terreur et de destruction massive n’ont pas d’utilité stratégique ou militaire légitime et sont inutiles lorsqu’il s’agit de faire face aux réelles menaces contemporaines contre notre sûreté, telles que le terrorisme, le changement climatique, l’extrême pauvreté, la surpopulation ou les maladies. En ratifiant le Traité, un État contribue à consolider une norme mondiale forte contre de telles armes.

Toute utilisation d’armes nucléaires compromettrait gravement le programme de développement durable et causerait des dommages environnementaux irréversibles.

Le 7 juillet 2017, le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN), qui est le premier accord multilatéral établissant un ensemble complet d’interdictions applicables au niveau mondial, a été adopté avec le soutien de 122 États, dont le Sénégal. Toutefois, le traité entrera en vigueur lorsque 50 États l’auront ratifié.

À ce jour, le TIAN a obtenu 84 signatures et 44 ratifications; cependant, le Sénégal, en tant qu’État ayant soutenu et voté pour son adoption en 2017, n’a pas encore signé ni ratifié le Traité.

Alors que nous nous apprêtons à commémorer la Journée Internationale contre les Essais Nucléaires ce 29 Août, nous invitons le gouvernement du Sénégal a signé le Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN).

Mais également nous lançons un appel au Parlement à faciliter sa ratification et à le considérer comme une des priorités de l’État du Sénégal.

Pour rappel, la plupart des États africains, dont le Sénégal, ont déjà ratifiés plusieurs Traités sur les armes nucléaires, au traité de Pelindaba de 1996 (qui fait de l’Afrique une zone exempte d’armes nucléaires) et au traité de 1968 sur la Non-Prolifération des Armes Nucléaires.

La signature et la ratification du TIAN font donc progresser le Droit International sur le Désarmement Nucléaire et sont conformes aux objectifs du Traité de Pelindaba.

Dakar, le 26 Aout 2020

Signé le RAJA /S (Réseau des Anciens Jécistes d’Afrique/ Sénégal)