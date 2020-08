Non paiement de leur facture : Les chefs d’entreprise du MCDAR crient leur désespoir…

Les chefs d’entreprise contractés dans le cadre projet MCDAR (Mécanisme Communautaire et Décentralisé de développement de l’Assainissement Rural) continuent de broyer du noir. Après avoir dûment construit 600 édicules publics en 2015- 2016 pour le compte de l’Etat du Sénégal ce, à travers la Direction de l’Assainissement (Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement), ils peinent à rentrer sur la totalité de leurs fonds.

D’un montant total de plus de 2 Milliards et demi, ils n’ont reçu qu’un acompte jugé très insignifiant. Ces acteurs du privé sénégalais sont, aujourd’hui, accablés par certaines banques et leurs personnels. « Nous vivons dans un profond désarroi avec cette situation qui perdure. Dans un contexte de la pandémie à Coronavirus qui a beaucoup impacté nos entreprises, c’est toujours le train train quotidien. L’État ne fait aucun effort pour nous tirer d’affaire alors qu’il devrait être sensible à notre sort. Les autorités gagneraient alors à honorer cette facture », se désole un membre du Collectif des chefs d’entreprise du MCDAR.

Après avoir tiré à bout portant sur l’ Agent Judiciaire de l’Etat, Antoine Félix Diom, ils annoncent d’ autres actions d’envergure pour rentrer dans leurs fonds.

Ibrahima Ngom