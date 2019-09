Inondations dans la Banlieue…L’Apix accusée

Autoroute barrée, manifestations à Keur Mbaye Fall et Rufisque : l’Agence pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX) de Mountaga Sy et la société Eiffage ont été au centre d’une volée de bois verts avant hier à Keur Mbaye Fall et Rufisque. Les populations de Keur Mbaye Fall ont barré l’autoroute à péage reprochant à Eiffage d’être la cause des inondations dans leur localité ; à Rufisque aussi les habitants de Gouye Mouride en veulent au TER géré par l’Apix dont les travaux ont créé des inondations. Le Dg de l’Apix a rassuré les populations et donne rendez-vous au 20 novembre pour la mise en service du TER.