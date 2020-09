Inondations…Sonko a dit ce nous savons déjà

Les incohérences de Mr Sonko

Par Aly Nguer Faye

Mr SONKO, comme à son habitude, mélange détresse, calamité et opportunisme politique. L’heure n’est pas aux actes populistes, mais a la recherche de vraies solutions.

Durant la conférence de presse de Sonko, je m’attendais à ce qu’il nous donne sa solution ou sa formule, mais pas nous servir du déjà entendu, déjà connu, déjà vu de tous, bref un réchauffement non climatique mais politique. La dissolution du HCCT, DU CESE, de Haut conseil du dialogue sociale, est un dénominateur commun de tous les sénégalais.

La république kléptocratique dans laquelle nous vivons depuis 8 ans n’est pas une nouveauté.

Par contre je suis déçu par les incohérences dont il a fait montre.

Dire que Macky Sall en justifiant les inondations par un changement climatique relève de la farce, et revenir 3 minutes plus tard affirmer que les fortes pluies ont été causées par l’avènement d’un nouveau cycle pluviométrique, comme si l’entrée dans un nouveau cycle n’est pas un changement climatique me cause problème.

Montrer son indifférence sur la question du statut du chef de l’opposition et faire son choix sur Abdoulaye WADE comme chef de l’opposition, est une autre incohérence.

Dire que nous ne participons pas au dialogue national et avoir un représentant dans les négociations en vue d’un consensus en la personne de Aldiouma Sow est une autre incohérence.

Bref voilà quelqu’un qui as passé 1h de temps à critiquer sans apporter la moindre solution.

Parce qu’il n’en a pas !

J’ai parcouru les 234 pages de son livre SOLUTIONS et je n’y ai trouvé aucune page ou il parle de résolution des inondations, dans le chapitre 11 intitulé Protéger le Sénégal et les sénégalais il ne parle aucunement de la gestion ni de cadre de vie ni d’aménagement urbain,

Par conséquent attendez-vous que Monsieur SONKO soit lui-même surpris comme Macky Sall par l’ampleur du désastre causé par les inondations, s’il était accidentellement élu.

