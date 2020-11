Insécurité alimentaire…Un atelier à Saly sur les zones à risques

L’atelier d’analyse du Cadre Harmonisé sur l’insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest a été clôturé par le Ministre Abdou Latif Coulibaly à Saly

Le Ministre Secrétaire Général du gouvernement Monsieur Abdou Latif COULIBALY a procédé, samedi 14 novembre 2020, à la clôture de l’atelier d’analyse du Cadre Harmonisé d’identification et d’analyse des zones à risques ainsi que des populations en insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest (CH), qui s’est tenue du 9 au 14 novembre 2020 à Saly (Mbour-Sénégal).

Le Cadre Harmonisé (CH), outil consensuel, partagé par 17 pays du Sahel et de l’Afrique de l’ouest (les 15 pays de la CEDEAO ainsi que la Mauritanie et le Tchad) est un instrument commun de mesure, d’analyse et d’évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle, développé et mis en œuvre dans nos pays, sous la houlette du Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS)

Sous ce rapport, il permet à chaque pays d’appréhender les crises alimentaires, puis, si nécessaire, de développer et mettre en œuvre des plans de ripostes appropriés.

Au Sénégal, le Secrétariat Exécutif du Conseil national de Sécurité Alimentaire (SEC-NSA), structure rattachée au secrétariat général du gouvernement assurant ce rôle a organisé cette session.

Ainsi, au sortir de ce conclave, qui a duré cinq jours, des fortes recommandations ont été formulées pour éradiquer définitivement le fléau dans les zones cibles.