Interprétation de l’amnistie…la «farce» pastéfienne qui menace le PROJET

Le PROJET du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est en marche. Le régime, dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, veut transformer le Sénégal. Mais certaines initiatives prises par des membres du parti au pouvoir ne leur facilitent pas les choses. Ils sont devenus un grand problème pour les pastéfiens.

La question de l’amnistie continue d’alimenter les débats. Amadou Ba de Pastef, à travers sa proposition de loi portant interprétation de la loi d’amnistie n° 2024-09 du 13 mars 2024, ambitionne de clarifier le sens et la portée de certaines dispositions de la loi antérieure. Selon le patriote, il s’agit aussi d’apporter des correctifs à la précédente loi, de sorte qu’elle ne puisse pas entrer en conflit avec les accords internationaux ratifiés par le Sénégal. Mais cette proposition n’est pas du goût de l’opposition et de certains souteneurs du «PROJET».

Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi, le mouvement citoyen Y’en a marre a réaffirmé son opposition contre ce projet. Dans ce mouvement citoyen, on parle de «farce». «Il faut arrêter cette farce qui ne relève ni du Jub, ni du Jubbal encore moins du Jubbanti», a mis en garde Thiat. «Nous voulons une abrogation pure et simple », a déclaré le collectif, rappelant les événements tragiques de l’année dernière. Événements qui ont fait de nombreuses victimes.

«Lors de leur campagne, ils avaient promis une abrogation. Ousmane Sonko en avait même fait un cheval de bataille lors des législatives. Aujourd’hui, le Pastef, qui était contre hier, nous propose une loi interprétative à travers son député Amadou Bâ. Qu’ils nous respectent !», s’exclame-t-on à Y’en a marre. Avant d’interpeller directement le président de la République. « Nous mettons le chef de l’État face à ses responsabilités. Nous l’avons vu poser un acte fort en démissionnant de son poste de secrétaire général de son parti, ce que tout le monde a applaudi. C’est le moment pour lui de prouver sa bonne foi en prenant une décision courageuse à l’encontre de son gouvernement», ont lancé les y’en a marristes.

Pour Thiat et ses camarades, «cette loi est plus grave que celle du quart bloquant d’Abdoulaye Wade. Nous appelons les Sénégalais et les forces vives de la nation à se préparer, car nous mettrons les députés face à leurs responsabilités. Cette interprétation ne doit pas passer. Souvenez-vous que c’est le peuple qui vous a mis là où vous êtes. Nous ne sommes pas amnésiques, sachez-le. Nous voulons que cette loi saute. Sinon, vous aurez le peuple en face, et Y’en a marre sera en première ligne».

Cette sortie de Y’en a marre a mis Guy Marius Sagna dans tous ses états. «Dire que la loi interprétative est plus grave que le quart bloquant du président Abdoulaye Wade c’est dire tout sauf la vérité. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Comparer les deux c’est insulter nos intelligences», s’est insurgé le député de Pastef. La position de Thiat et Cie n’est pas à prendre à la légère. Ces personnes se sont battues pour le PROJET. Et aussi pour la victoire du président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

«Qu’on le laisse nous leurrer. Nous n’avons plus de démocratie dans ce pays. L’abus du pouvoir est excessif. Le président Macky Sall est le premier à appeler à l’insurrection. Le président Macky Sall n’a pas rendu la pièce de la monnaie à la jeunesse…», déclarait Thiat lors d’une rencontre du F24 en 2023. « Notre responsabilité est engagée. Ce régime sortira par un trou de souris. Soyons soudés car la lutte ne fait que commencer. Nous sommes dans une étape cruciale de notre démocratie. Nous devons nous battre pour une élection inclusive», appelait le rappeur.

Alors négliger l’apport de Y’en a marre dans le PROJET ne serait pas trop sage. D’autant plus que cette loi proposée par Amadou Ba ne fait pas l’unanimité. Au sein de l’Alliance Pour la République (APR) on défie Pastef d’abroger totalement l’amnistie. Chez les patriotes nombreux sont ceux qui veulent voir cette loi disparaître. Ne pas s’y conformer pourrait causer beaucoup de problèmes au régime. Mais attention, ça ne serait pas sans risque pour le président et son premier ministre.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn