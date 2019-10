Iran Ndao prend la défense de Ousmane Sonko avec…

La tempête médiatique qui assaille Ousmane Sonko a fait réagir le prédicateur de la Sen Tv, Iran Ndao. « Mettre Ousmane Sonko en prison ne réglera rien » a-t-il lâché sur les colonnes du quotidien la Tribune.

Iran Ndao est d’avis que cette affaire doit être réglée à travers une concertation. Un argument qu’il a étayé en citant la sourate 42. « Mon avis est celui d’un citoyen sénégalais qui parle sans porter les intérêts de qui que se soit. Je pense qu’aujourd’hui, l’heure est au travail et non aux querelles. Mettre Ousmane Sonko en prison n’est pas une solution, cela ne fera qu’enfler la polémique. » a-t-il préconisé.

Le célèbre prêcheur d’ajouter « Tout ce qui est commun se discute, comme indiqué sur le coran…Il faut réunir les antagonistes autour d’une table et discuter de la question. Si Sonko a fait quelque chose, commençons par les discussions et chacun reconnaitra ses erreurs ».

Et selon Iran Ndao, « le Sénégal traverse une étape om tout se résume aux querelles de borne fontaine ».