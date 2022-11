Ismaïla Sarr : « L’absence de Sadio Mané serait une grosse perte»

Revenant sur les chances de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe du monde, l’attaquant de Watford s’est exprimé sur la blessure de Sadio Mané. Selon Ismaïla Sarr l’absence du meilleur buteur du Sénégal serait une grosse perte pour l’équipe.

« Je ne dirai pas qu’avec la blessure de Mané ce n’est pas possible de faire un bon résultat. Je ne suis pas seul dans l’équipe. Il y a d’autres joueurs. On a toujours travaillé en équipe. J’espère que Sadio va revenir le plus tôt possible parce qu’on a besoin de lui. Son absence serait une grosse perte car il est notre meilleur joueur. Cependant, il y a d’autres joueurs dans l’équipe. On doit travailler en équipe. J’espère qu’on ira loin dans la compétition », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à son club.

Pour Ismaila Sarr, l’objectif au Mondial est de passer le premier tour et de marquer l’histoire. « Mon ambition, c’est de passer le premier tour, de remporter autant de matchs possibles, de marquer beaucoup de buts et de délivrer des passes décisives pour mes coéquipiers. Je serai au service de l’équipe », a déclaré l’ancien pensionnaire de Génération Foot. « Nous y allons pour marquer l’histoire. Gagner la CAN nous aide beaucoup. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur le Mondial. Nous devons faire mieux que lors de la précédente édition », a-t-il précisé.