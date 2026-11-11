Jahman X-Press : Son énigmatique « Clap de fin » suscite l’inquiétude…son équipe rassure ses fans

La publication énigmatique de Jahman X-Press a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Sur une feuille blanche, l’artiste a simplement écrit « Clap de fin », accompagné de deux émojis représentant des mains jointes et une main qui salue. Un message qui a rapidement alimenté les spéculations sur une éventuelle fin de carrière musicale.

Sur la toile sénégalaise, de nombreux fans ont exprimé leur incompréhension et leur inquiétude, certains allant jusqu’à le supplier de ne pas mettre un terme à son parcours musical. « Tu n’oses pas nous faire ça ! », lui ont notamment lancé des internautes.

La publication a enregistré plus de 34 000 mentions « J’aime », 1 700 commentaires et 1 100 partages. La disparition de ses anciennes publications sur TikTok et Instagram a également renforcé les interrogations autour de son message. Face aux nombreuses spéculations, le community manager de l’artiste, Metha Digital, a tenu à rassurer les fans dans les colonnes de L’Observateur. Selon lui, Jahman X-Press n’a aucunement l’intention d’arrêter la musique.

« Il n’a absolument pas arrêté la musique », a-t-il assuré, révélant que l’équipe travaille déjà sur un nouveau clip. D’autres productions seraient également prêtes, tandis que plusieurs morceaux ont déjà été enregistrés. Pour écarter toute ambiguïté, Metha Digital se montre catégorique : « Ce n’est pas demain la veille qu’il va raccrocher ».

Le représentant de l’artiste annonce par ailleurs le retour d’un Jahman X-Press plus « hard », laissant ainsi entrevoir une nouvelle étape dans son parcours musical.