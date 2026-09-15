L’artiste Rato Mobio Venance, père du tiktokeur Louka, est décédé

La musique ivoirienne est en deuil. Rato Mobio Venance, organiste reconnu et figure historique du groupe afro-funk Bozambo, est décédé vendredi 11 septembre 2026 à l’âge de 70 ans. Il était également connu du grand public comme « Papao », surnom qu’il portait dans les vidéos TikTok de son fils Louka.

Membre fondateur de Bozambo dans les années 1970, Rato Mobio Venance avait contribué à plusieurs succès du groupe aux côtés notamment de Jimmy Hyacinthe et Georges Ouédraogo. Parmi les titres associés à cette période figure notamment N’té.

Après la séparation de Bozambo, le musicien avait poursuivi sa carrière en accompagnant plusieurs artistes en France, au Canada et dans différents pays africains.

Ces dernières années, Rato Venance avait retrouvé une forte visibilité auprès d’un public plus jeune grâce aux vidéos de son fils Louka sur TikTok. Régulièrement présent dans ces contenus sous le surnom de « Papao », il s’était notamment distingué par ses apparitions musicales et humoristiques, qui avaient contribué à lui faire connaître une nouvelle génération.

Son état de santé s’était toutefois progressivement dégradé au cours des derniers mois. Il avait notamment été hospitalisé pendant plusieurs mois à Paris, où il résidait avec son épouse, également apparue dans certaines vidéos de Louka.

Les causes exactes de son décès n’ont pas été précisées à ce stade. Sa disparition marque la fin du parcours d’un musicien qui aura évolué entre la scène afro-funk des années 1970, l’accompagnement d’artistes à l’international et, plus récemment, les réseaux sociaux.