Angélique Kidjo entre dans l’histoire avec son étoile à Hollywood

Angélique Kidjo, émue aux larmes, a inauguré mardi 18 août l’étoile à son nom sur le prestigieux Walk of Fame (l’allée des célébrités) de Los Angeles. « C’est un moment historique pour mon pays et pour le continent [africain], et pour la culture en général », a affirmé l’artiste franco-béninoise qui devient la première chanteuse africaine à recevoir cette récompense.

Détentrice de cinq Grammys, elle s’est forgé une carrière internationale qui s’étend sur plus de quarante ans et 18 albums. Repérée au début des années 1980 par Chris Blackwell, producteur de Bob Marley, Angélique Kidjo a toujours brassé les influences, revisitant le Boléro de Ravel ou la pop des Talking Heads. Elle a collaboré plus récemment avec les poids lourds nigérians de l’afrobeat Davido et Burna Boy. Elle est également une habituée des sommets internationaux, comme le Forum économique mondial qui se tient à Davos, où elle relaie le travail de sa fondation.

Source : Le Monde