DPG : Al Aminou Lo devant les députés le 1er septembre

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo présentera sa Déclaration de politique générale (DPG) devant l’Assemblée nationale le 1er septembre 2026. Un exercice au cours duquel il exposera les orientations et les priorités de son gouvernement.

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo se rendra devant l’Assemblée nationale le 1er septembre 2026 pour présenter sa Déclaration de politique générale (DPG).

Cette intervention constituera une étape importante de son action à la tête du gouvernement. À cette occasion, il présentera aux députés la feuille de route stratégique de son équipe ainsi que les principales orientations retenues pour les prochains mois.

Le chef du gouvernement détaillera également les priorités d’action de l’Exécutif et les axes économiques qui guideront l’action gouvernementale.

Cette déclaration permettra ainsi au Premier ministre d’exposer devant la représentation nationale la vision et les objectifs de son gouvernement pour la période à venir.