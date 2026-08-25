Autoroute Dakar-Kaolack : La SN ADS dément un tarif de péage de 15 000 FCFA

La Société Nationale des Autoroutes du Sénégal (SN ADS SA) a démenti les informations faisant état d’un tarif de péage de 15 000 FCFA pour un aller-retour sur l’autoroute Dakar-Kaolack.

Dans un communiqué publié ce lundi 24 août 2026, la société assure que ces informations, largement relayées sur les réseaux sociaux, sont erronées et appelle les usagers ainsi que l’opinion publique à se référer à ses canaux officiels.

Selon la SN ADS SA, le tarif actuellement appliqué à un véhicule particulier sur le trajet Dakar-Kaolack est fixé à 6 500 FCFA, pour un parcours de 184 kilomètres, soit environ 35 FCFA par kilomètre.

Concernant le nouveau tronçon Mbour-Kaolack, récemment ouvert à la circulation, le tarif pour la même catégorie de véhicule est de 3 000 FCFA pour 100 kilomètres, correspondant à 30 FCFA par kilomètre.

La société précise que les tarifs de péage actuellement appliqués s’inscrivent dans une logique de tarification sociale, avec pour objectif de garantir l’accessibilité de l’autoroute au plus grand nombre.

La SN ADS SA invite enfin le public à ne pas relayer les informations qu’elle qualifie de rumeurs infondées et à privilégier exclusivement ses canaux officiels pour toute information relative aux tarifs de péage.