Gamou 2026 : Tivaouane célèbre le Mawlid sous le signe de la spiritualité et de la cohésion

Tivaouane a accueilli, ce mardi 25 août 2026, la cérémonie officielle du Gamou, en présence des représentants de l’État, de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy, de plusieurs familles religieuses, du corps diplomatique et de délégations venues du Sénégal et de la diaspora.

Président de la Cellule Zawiya Tidiane et chargé de l’animation scientifique et de la communication du Gamou, Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a prononcé le discours d’ouverture de cette rencontre religieuse, en mettant l’accent sur la spiritualité, l’éducation et la responsabilité collective.

Dans son intervention, le religieux a rappelé que la célébration du Mawlid ne devait pas être réduite à la commémoration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL). Il a invité les fidèles à considérer cet événement comme un moment de réflexion et d’amélioration des comportements.

« Le Mawlid n’est pas seulement le souvenir de la naissance du Prophète. Il constitue une véritable école de la vie », a-t-il déclaré.

Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a ainsi appelé les fidèles à inscrire les enseignements prophétiques dans leur vie quotidienne, notamment à travers la promotion de la paix, de la justice, de la solidarité et de la cohésion sociale.

Cette orientation s’inscrit dans le thème retenu pour l’édition 2026 : « Ensemble, penser et agir par le verbe de l’unicité (Tawhid) ». Pour le responsable de la communication du Gamou, le Tawhid doit également contribuer au renforcement de l’unité et de la fraternité au sein de la communauté musulmane et de la société sénégalaise.

La dimension internationale de la manifestation a également été soulignée lors de la cérémonie. Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a salué la présence de délégations étrangères, notamment celle du Maroc, ainsi que de représentants venus de plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique.

Il a particulièrement évoqué les liens historiques et spirituels entre le Sénégal et le Maroc, en mettant en avant l’héritage de la Tijaniyya comme élément de rapprochement entre les deux pays.

La cérémonie officielle a également été marquée par des prières formulées en faveur du khalife général des Tidianes, des autorités sénégalaises, ainsi que pour la paix et la stabilité du pays.

Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a par ailleurs rendu hommage à El Hadj Abdoul Aziz Mbaye Mame Fama, dont il a rappelé la disparition depuis le précédent Gamou.

À travers cette cérémonie officielle, le Gamou 2026 de Tivaouane a ainsi été placé sous le signe du rassemblement, de la transmission et de la cohésion. Le Mawlid est présenté comme un temps de spiritualité, mais également comme une occasion d’appeler à davantage d’unité, de solidarité et de paix.