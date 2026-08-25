Gamou de Tivaouane : Makhtar Cissé appelle à la préservation de l’hospitalité sénégalaise et de la souveraineté nationale

À l’occasion de la cérémonie officielle du Gamou 2026, tenue ce mardi à Tivaouane, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a relayé les directives du président de la République, inspirées des recommandations du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Son intervention a notamment porté sur la valorisation de l’héritage religieux et culturel du Sénégal, la situation économique, la tolérance et la sécurité aux frontières.

S’exprimant devant les autorités religieuses et administratives, le ministre de l’Intérieur a insisté sur la nécessité, particulièrement pour la jeunesse, de « se réapproprier le patrimoine immatériel et l’héritage des grands érudits du Sénégal, à l’image de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy ».

Mouhamadou Makhtar Cissé a également évoqué les difficultés auxquelles le pays est confronté. Selon lui, le principal défi demeure économique. Dans ce contexte, il a appelé les Sénégalais à s’inspirer des enseignements du Prophète Mohamed (PSL), notamment en cultivant « la patience et la dignité nécessaires pour surmonter ces temps durs ».

Le ministre a par ailleurs dénoncé la montée des discours intolérants dans l’espace public. Il a rappelé que le Sénégal demeure une terre d’accueil, tout en insistant sur le respect des lois et règlements.

« Le Sénégal est une terre d’hospitalité pour toute personne qui respecte nos lois et règlements. Mais nous devons également bien surveiller nos frontières. N’oublions pas qu’il y a plus de 2 millions de Sénégalais dans la diaspora », a-t-il déclaré.

S’appuyant sur l’histoire de l’islam, Mouhamadou Makhtar Cissé a également plaidé pour une attitude de tolérance à l’égard des étrangers vivant au Sénégal. « La première communauté musulmane au monde est une communauté d’émigrés », a-t-il rappelé, avant d’évoquer l’exil du Prophète Mohamed de La Mecque vers Médine.

« Notre prophète est un émigré, donc nous ne devons pas ostraciser les émigrés qui vivent parmi nous », a-t-il ajouté, estimant qu’aucune exclusion ne saurait être admise à l’encontre des étrangers respectueux des lois de la République.

Cette ouverture, a toutefois précisé le ministre, doit s’accompagner d’une vigilance accrue sur la sécurité du territoire. La politique d’hospitalité du Sénégal ne saurait, selon lui, remettre en cause la souveraineté nationale.

Mouhamadou Makhtar Cissé a ainsi rappelé que l’autorité de l’État et la cohésion nationale demeurent « non négociables ». Dans cette perspective, il a félicité les Forces de défense et de sécurité pour leur engagement et les a appelées à renforcer la surveillance des frontières et leur vigilance afin de garantir la sécurité intérieure du pays.