Gamou Médina Baye : Le ministre de l’Intérieur appelle au respect sur les réseaux sociaux

La cérémonie officielle du Mawlid International de Baye s’est tenue ce lundi à Médina Baye, en présence de représentants de l’État, de guides religieux, de délégations étrangères et de nombreux fidèles.

Représentant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Mactar Cissé, a salué la portée de cette rencontre religieuse et le rôle joué par la famille de Cheikh Ibrahim Niass dans la promotion de l’islam, de la paix et du dialogue entre les peuples.

« Cheikh Ibrahim Niass a été un véritable ambassadeur de l’islam et de la paix à travers le monde », a rappelé le ministre. Il a souligné que cet héritage se poursuit aujourd’hui sous la conduite du khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass.

Au-delà de la dimension religieuse de l’événement, Mouhamadou Mactar Cissé a insisté sur l’importance de préserver les valeurs de respect, de responsabilité et de civisme, notamment auprès de la jeunesse. Il a encouragé les guides religieux à poursuivre leur mission d’éducation et de formation des nouvelles générations.

Le ministre s’est également inquiété de la multiplication des propos irrespectueux visant les autorités religieuses et publiques sur les réseaux sociaux.

« Nous lançons un appel solennel à ceux qui se livrent à de telles pratiques pour qu’ils y mettent fin », a-t-il déclaré, estimant que ces comportements « ne contribuent ni à la paix ni à la cohésion de notre société ».

Mouhamadou Mactar Cissé a par ailleurs assuré les familles religieuses de la volonté de l’État de poursuivre son accompagnement, notamment dans le domaine de la sécurité, afin de permettre aux grands rendez-vous religieux de se dérouler dans les meilleures conditions.

Au nom du chef de l’État, le ministre a enfin sollicité les prières et bénédictions de la communauté de Médina Baye pour la paix, la stabilité, la concorde et la prospérité du Sénégal.