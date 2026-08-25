Tivaouane : Senelec annonce le rétablissement complet de l’électricité

La fourniture d’électricité est revenue à la normale dans le centre de Tivaouane, après l’intervention des équipes techniques de Senelec sur le câble du départ principal de la Grande Mosquée.

Dans un communiqué publié ce lundi 24 août 2026, Senelec indique que les travaux de réparation ont été achevés avec succès et que l’alimentation électrique a été entièrement rétablie à 16h52.

Le rétablissement concerne notamment les zawiyas, les résidences maraboutiques ainsi que les différents sites sensibles de la cité religieuse, à l’approche de la célébration du Gamou.

Senelec réitère toutefois son appel à la vigilance et demande le respect strict de la suspension des travaux de terrassement non autorisés dans la zone, afin de préserver la stabilité du réseau électrique jusqu’à la fin du Gamou.

L’entreprise remercie les usagers pour leur patience et leur collaboration.