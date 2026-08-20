And Samm Jikko Yi reçu par le ministre de la Justice : le collectif demande davantage de fermeté sur les dossiers liés à l’homosexualité

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a reçu mardi 18 août 2026, au Building administratif, une délégation du collectif « And Samm Jikko Yi », conduite par son coordonnateur national, l’imam Babacar Sylla. Les échanges, qui ont duré près de deux heures, ont notamment porté sur plusieurs dossiers judiciaires liés à l’homosexualité, ainsi que sur des revendications d’ordre pénal et social.

Selon le communiqué publié par le collectif, la délégation a fait part au ministre de ses préoccupations concernant certaines décisions judiciaires récentes, notamment la remise en liberté de personnes poursuivies dans des affaires liées à l’homosexualité et l’abandon, dans certains dossiers, de poursuites pour transmission volontaire du VIH. Le collectif estime que ces décisions suscitent des interrogations au sein d’une partie de l’opinion publique.

« And Samm Jikko Yi » a par ailleurs réaffirmé son soutien à l’action du parquet dans le traitement de ces dossiers. Le collectif demande aux autorités judiciaires de poursuivre les procédures dans le strict respect de la loi et souhaite que les personnes concernées puissent être jugées par les juridictions compétentes lorsque les conditions légales sont réunies.

Dans sa réponse, le ministre de la Justice aurait, selon le communiqué, réaffirmé l’attachement de l’État à la préservation des valeurs sociétales, tout en rappelant le principe d’indépendance de la magistrature. Il aurait également assuré que le gouvernement entend poursuivre les actions relevant de ses compétences, notamment sur les plans législatif et institutionnel.

Le collectif a également exprimé ses inquiétudes face à ce qu’il considère comme un risque de tensions sociales autour de ces questions. Il a notamment évoqué la possibilité d’une « justice populaire » en cas de perte de confiance dans le traitement judiciaire des dossiers. Une telle perspective, présentée dans le communiqué, soulève toutefois un enjeu majeur de sécurité publique : toute action en dehors du cadre légal serait susceptible de menacer l’ordre public et les droits des personnes concernées.

Au-delà de ces dossiers, « And Samm Jikko Yi » annonce la transmission prochaine d’un mémorandum au ministre de la Justice. Parmi les revendications annoncées figurent le rétablissement de la peine de mort ainsi que l’abrogation des dispositions encadrant la prostitution au Sénégal.