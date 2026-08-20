Le Collectif Sunu 37 Milliards réagit à l’interview accordée par l’Espagnol José à Walf et à l’ouverture d’une information judiciaire par le Pool judiciaire et financier (PJF) dans le cadre du dossier relatif aux 37 milliards de francs CFA destinés à l’électrification rurale.

Dans un communiqué, le collectif estime que les déclarations de José apportent « des éléments qui méritent une attention particulière » et renforcent, selon lui, la nécessité de faire la lumière sur le circuit des fonds, leurs bénéficiaires et leur utilisation.

« Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt la sortie de l’Espagnol José sur Walf ainsi que le communiqué du PJF sur l’ouverture d’une information judiciaire sur le scandale ASER. Cette interview apporte des éléments qui méritent une attention particulière dans le dossier des 37 milliards de francs CFA destinés à l’électrification rurale », indique le collectif.

Le collectif revient également sur le rôle de Seydou Kane, qu’il présente comme l’une des personnes ayant supporté plusieurs dépenses liées à la procédure. Il affirme notamment que ce dernier a procédé à l’enregistrement du contrat avec exonération au Centre des grandes entreprises, payé la redevance à l’ARCOP ainsi que les frais d’expertise.

« Malgré les accusations portées de part et d’autre contre notre compatriote Seydou Kane, celui-ci apparaît aujourd’hui comme le grand perdant de cette affaire », dénonce le Collectif Sunu 37 Milliards.

Selon le collectif, les déclarations de José renforcent les interrogations sur ces dépenses. « L’Espagnol José affirme aujourd’hui dans son interview n’avoir payé aucun des montants à ce même Seydou Kane pour avoir fait le nécessaire du travail. Il appartient donc à la justice d’établir les responsabilités et de déterminer avec précision qui a reçu et utilisé les fonds », poursuit-il.

La question d’une supposée fausse quittance est également soulevée par le collectif. Celui-ci affirme que les éléments évoqués dans l’interview portent sur une copie de quittance qui aurait été vérifiée auprès du service fiscal de Dakar-Liberté, et non auprès du service des Grandes Entreprises.

« Pourquoi, dans toute la procédure réalisée par Seydou Kane, seule la quittance dont l’origine est douteuse fait-elle l’objet de spéculations ? Pourtant, jusqu’à cette interview de José, celui qui a tout payé n’est pas payé », s’interroge le collectif.

Pour « Sunu 37 Milliards », l’origine et les conditions d’établissement de cette quittance doivent être vérifiées par les enquêteurs. « L’origine, les conditions d’établissement et l’utilisation de cette quittance doivent impérativement être établies par les autorités judiciaires compétentes », soutient-il.

Le collectif estime également que le rôle d’El Hadji Talla Diop doit être examiné dans le cadre de l’information judiciaire. « Nous demandons ainsi au Pool judiciaire et financier, qui a ouvert une information judiciaire, de procéder à sa convocation afin qu’il puisse s’expliquer sur les éléments qui le concernent », indique le communiqué.

Tout en saluant l’ouverture de l’information judiciaire, le Collectif Sunu 37 Milliards affirme que sa démarche vise exclusivement à défendre les intérêts des contribuables sénégalais et à contribuer à la manifestation de la vérité.

« En nous félicitant de l’initiative professionnelle du Pool judiciaire et financier, nourrie par la seule volonté d’éclairer les Sénégalais, le Collectif Sunu 37 Milliards annonce son intention de se constituer partie civile, dans le respect des procédures légales, afin de défendre les intérêts du peuple sénégalais et de contribuer à ce que toute la lumière soit faite sur la gestion des 37 milliards de francs CFA », conclut le collectif.