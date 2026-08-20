Dakar : 234 personnes interpellées lors d’une opération contre la mendicité et l’encombrement

Une vaste opération de lutte contre la mendicité et l’occupation irrégulière de la voie publique a été menée dans plusieurs quartiers de Dakar dans la nuit du 18 au 19 août 2026. Sous la conduite du Commissaire central de Dakar, les éléments du Commissariat d’arrondissement de la Médina ont interpellé 234 personnes au cours de cette intervention.

De 20h30 à minuit, les forces de police ont investi plusieurs secteurs identifiés comme des lieux de forte présence de personnes se livrant à la mendicité ou installant des abris de fortune sur la voie publique.

L’opération, décrite comme une intervention de grande envergure, a mobilisé d’importants effectifs ainsi que plusieurs moyens roulants. Elle a concerné notamment Colobane, la Place de l’Obélisque, les abords de l’hôpital Abass Ndao, le marché Tillène, le Centenaire, Canal 4, Gueule Tapée, la rue 31 x 06 et Soumbédioune.

À l’issue de l’intervention, 234 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre. Dans le détail, la Police fait état de :

– 58 hommes adultes ;

– 66 femmes adultes ;

– 105 enfants, dont 22 nourrissons ;

– 5 personnes à mobilité réduite.

La présence importante de mineurs parmi les personnes interpellées constitue l’un des faits marquants de cette opération. Les autorités devront déterminer, selon les procédures applicables, les mesures à prendre concernant ces différentes catégories de personnes.

Les secteurs concernés par l’opération sont régulièrement caractérisés, selon les services de police, par la présence de personnes qui pratiquent la mendicité et, pour certaines, passent la nuit sur la voie publique ou dans des installations de fortune.