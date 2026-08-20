Sanctions américaines contre la CPI : Dakar apporte son soutien à Abdoulaye Seye

Le Gouvernement du Sénégal a exprimé sa « profonde préoccupation » après les nouvelles sanctions annoncées le 18 août 2026 par les autorités américaines contre plusieurs responsables de la Cour pénale internationale, dont le Sénégalais Abdoulaye Seye.

Le Sénégal réagit aux nouvelles mesures américaines visant plusieurs responsables de la Cour pénale internationale (CPI). Dans un communiqué publié ce 20 août par le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, le Gouvernement sénégalais a fait part de sa « profonde préoccupation » face à ces sanctions.

Parmi les personnes visées figure Abdoulaye Seye, ressortissant sénégalais et membre du Bureau du Procureur de la CPI. Il est également candidat présenté par le Sénégal à l’élection au poste de juge à la Cour.

Dans son communiqué, le Gouvernement rappelle l’importance de la juridiction internationale dans la lutte contre l’impunité. « La Cour pénale internationale constitue un pilier essentiel de la lutte contre l’impunité et un instrument fondamental au service de la justice pénale internationale », souligne-t-il.

Le Sénégal rappelle également son engagement historique envers la CPI, en se présentant comme le « premier État à avoir ratifié le Statut de Rome et fervent défenseur de la Cour ».

Pour Dakar, toute mesure susceptible d’entraver « l’indépendance, la sécurité ou l’exercice des fonctions des magistrats et personnels de la CPI » risque de fragiliser « l’intégrité et le bon fonctionnement de la justice pénale internationale ».

Le Gouvernement sénégalais exprime ainsi « sa pleine solidarité à Abdoulaye Seye, ainsi qu’aux autres responsables et personnels de la Cour visés par ces mesures ».

Dakar réaffirme par ailleurs que « l’exercice, en toute indépendance, de fonctions judiciaires au sein d’une juridiction internationale ne saurait donner lieu à des pressions ou mesures susceptibles d’affecter l’accomplissement du mandat confié à celle-ci ».

Le Sénégal réitère, dans le même temps, son « attachement indéfectible au multilatéralisme, au respect du droit international et à l’indépendance de la justice internationale ».

Le Gouvernement indique qu’il poursuivra ses échanges avec ses partenaires africains et internationaux afin de défendre le fonctionnement de la juridiction.

« Il poursuivra ses concertations avec ses partenaires africains et internationaux en vue de préserver l’intégrité, l’indépendance et le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale », précise le communiqué.

Dakar appelle à privilégier « le dialogue, le respect mutuel et la coopération internationale », au nom de « la paix, de la justice et de la préservation de l’ordre juridique international ».