Les fronts multiples du PASTEF…Un risque d’épuisement avant les élections

Au lendemain des mutations sociopolitiques majeures qui ont secoué l’appareil d’État, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) aborde une séquence stratégique à haut risque. Porté au pouvoir dans une dynamique de rupture, le mouvement dirigé par Ousmane Sonko se trouve aujourd’hui contraint de mener une bataille sur plusieurs fronts simultanés. Cette dispersion constante des forces militantes et institutionnelles alimente les craintes d’une usure précoce de son capital politique à l’approche des prochaines échéances électorales.

Le premier défi stratégique, et sans doute le plus complexe, réside dans la confrontation fratricide directe avec Kiiraay, la nouvelle formation politique portée par le président Bassirou Diomaye Faye. En rompant avec son parti d’origine pour structurer son propre mouvement républicain, le chef de l’État a créé une ligne de fracture nette au sein du socle électoral historique de la majorité. Le PASTEF se voit ainsi contraint de défendre son identité de rupture face à un pouvoir exécutif qui détient désormais les leviers institutionnels et un ancrage concurrent.

Sur le plan parlementaire et institutionnel, les dossiers brûlants s’accumulent et monopolisent l’énergie de la direction des patriotes. Qu’il s’agisse des débats houleux autour de la gestion des fonds politiques, du contrôle des ressources en hydrocarbures ou des réformes institutionnelles, le PASTEF doit assumer une position de défense constante. Cette surenchère de controverses sectorielles épuise les cadres du parti et réduit la visibilité d’un projet de société global.

Parallèlement, la réorganisation des forces de l’opposition crée un paysage politique redoutable dans lequel le PASTEF peine à trouver une place naturelle. N’étant ni dans l’opposition traditionnelle ni en pleine maîtrise de l’appareil exécutif depuis le limogeage de Sonko de la primature, le parti se retrouve dans une position hybride délicate. L’opposition, revigorée par les divisions au sommet de l’État, orchestre une offensive méthodique pour marginaliser les patriotes.

Sur le terrain électoral, l’urgence imposée par le calendrier des locales constitue un autre sujet de friction majeur. La prise de position ferme du parti, rejetant catégoriquement tout report des élections municipales et départementales, traduit une volonté de mesurer sa représentativité au plus vite. Toutefois, organiser des campagnes d’envergure nationale dans un climat de dispersion des ressources représente une épreuve de force périlleuse pour l’appareil militant.

Au sein des instances dirigeantes, la défense des choix politiques et des orientations budgétaires s’apparente à une posture de justification permanente. Contraint de s’expliquer sur l’exercice du pouvoir tout en combattant l’exécutif en place, le PASTEF perd de sa capacité d’initiative narrative et s’enferme dans une réactivité permanente face aux attaques de ses adversaires.

L’intransigeance affichée sur la reddition des comptes et la transparence accentue également la pression. Si ce discours résonne auprès de la base militante, il contraint le parti à maintenir un niveau de tension verbale et d’exigence éthique difficile à soutenir sur la durée sans s’aliéner de potentiels alliés stratégiques.

Face à cette saturation de l’espace médiatique et politique, le risque d’essoufflement de la base militante devient une réalité concrète. Les sympathisants de la première heure, sollicités sur de multiples fronts idéologiques et électoraux, font face à une cacophonie stratégique où la frontière entre alliés d’hier et rivaux d’aujourd’hui devient floue, affaiblissant la clarté du message d’origine.

Si la formation d’Ousmane Sonko ne parvient pas à rationaliser ses combats et à définir une priorité stratégique claire d’ici l’ouverture officielle des campagnes électorales, elle risque d’aborder les urnes dans un état de fatigue structurelle. L’échéance à venir ne se jouera pas seulement sur la popularité de ses dirigeants, mais sur la capacité du PASTEF à préserver ses ressources politiques face à des adversaires résolus à exploiter le moindre signe de faiblesse.

La rédaction de Xibaaru