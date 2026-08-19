Fonds spéciaux : Babacar Ba annonce une « grande marche de la transparence »

Le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, a annoncé ce mercredi qu’une partie de la société civile sénégalaise envisage d’organiser une grande manifestation pour réclamer davantage de transparence dans la gestion des deniers publics, sur fond de polémique autour des « fonds spéciaux ».

La société civile sénégalaise prépare une mobilisation autour de la question de la transparence dans la gestion des ressources publiques. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi Babacar Ba, président du Forum du justiciable, qui évoque l’organisation prochaine d’une « très grande manifestation ».

Selon le défenseur des droits de l’Homme, cette initiative, baptisée « grande marche de la transparence », vise à sensibiliser les citoyens sur la gestion des deniers publics. « Je pense qu’aujourd’hui, il est temps que les citoyens sénégalais (…) et ceux qui cotisent comprennent que nos autorités sont en train de jouer avec nos deniers publics », a déclaré Babacar Ba, annonçant que la société civile entend se mobiliser « dans les jours à venir ».

L’objectif, selon lui, est de « conscientiser les Sénégalais » afin que « les autorités comprennent » que la situation actuelle concernant les deniers publics constitue « une catastrophe ».

Cette annonce intervient dans un contexte de polémique autour de l’utilisation des fonds spéciaux. Lors d’une interview accordée à la presse sénégalaise, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a reconnu avoir utilisé des « crédits spéciaux » d’un montant de plus de 3 milliards de FCFA, notamment pour l’acquisition de véhicules et la rénovation du Building administratif.

Ces fonds, qui ne sont pas légalement soumis à une obligation de justification, ont néanmoins suscité des interrogations, notamment sur leur utilisation et leur destination initiale. Selon les éléments évoqués dans le débat, la somme devait notamment répondre aux besoins liés à la Casamance.

Cette utilisation a notamment été critiquée par Aminata Touré, cadre du parti présidentiel et Haut représentant de Bassirou Diomaye Faye. « C’est un détournement d’objectif », a-t-elle déclaré, estimant que l’utilisation de ces crédits ne correspondait pas à leur finalité initiale.

Aminata Touré a également évoqué la gestion de ces fonds lorsqu’elle était à la Primature, tout en reprochant à Ousmane Sonko d’avoir, selon elle, renié sa promesse de campagne en utilisant les « crédits spéciaux ». Elle affirme par ailleurs que l’ancien Premier ministre aurait demandé une rallonge au chef de l’État pour mener des actions sociales.

Pour le président du Forum du justiciable, les révélations intervenues dans ce dossier illustrent les limites du système actuel de gestion des fonds politiques. « C’est une véritable catastrophe », a-t-il estimé, dénonçant le fait que les autorités puissent gérer ces ressources sans contrôle.

Babacar Ba conteste également l’utilisation d’un décret instituant un programme de maintien de la paix en Casamance pour justifier, selon lui, l’utilisation des fonds à d’autres fins. « Je ne peux pas comprendre que sur la base d’un décret qui instaure un programme de maintien de la paix en Casamance, qu’on se serve de ce décret pour détourner l’objectif même et utiliser cet argent à d’autres fins », a-t-il déclaré.