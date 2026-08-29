Après être sorti de prison pour l’assassinat d’une femme…il en étrangle à mort une autre

Martine Cuniot avait disparu dimanche 23 août à Maubeuge, dans le Nord

Son fils, inquiet de ne plus avoir de nouvelles, s’est rendu à son domicile situé rue du 145ème RIF, mais sa mère était absente.

Inquiet, il a alerté la police mardi 25 août.

Le corps sans vie de cette femme de 77 ans a été retrouvé quelques heures plus tard dans un autre logement de la même rue, au domicile d’un homme de 68 ans présenté comme « une connaissance amicale ».

Le sexagénaire a été interpellé. Placé en garde à vue, il est passé aux aveux spontanément.

Il a expliqué avoir tenté d’embrasser Martine Cuniot mais qu’elle l’avait repoussé par un coup de bouteille. Il s’est alors emparé d’un lacet et a étranglé à mort la septuagénaire.

Le suspect n’est pas inconnu des services de police.

Il avait été condamné en 2008 à 28 ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour l’assassinat d’une femme commis en 2004. Il avait été remis en liberté le 31 décembre 2022.

Source : F D