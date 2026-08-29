Kaolack : Un individu interpellé pour viol présumé

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a interpellé, le 26 août 2026, un individu présenté comme étant impliqué dans une affaire de viol. La victime, aidée par des bonnes volontés, a conduit le mis en cause au poste de police, où il a été placé en garde à vue.

Une affaire de viol est actuellement entre les mains de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack. Les policiers ont procédé, le 26 août 2026, à l’interpellation d’un individu après que la victime s’est présentée au poste de police avec le mis en cause.

Selon les déclarations de la plaignante, elle s’était rendue à Thioffack avec sa cousine pour participer à la célébration du Maouloud 2026. Vers 1 heure du matin, les deux femmes auraient quitté la maison de leur marabout à bord de deux motos.

D’après le récit de la victime, son conducteur aurait effectué une déviation au cours du trajet pour l’emmener dans une forêt. Après avoir roulé quelques minutes, il aurait immobilisé la moto et ordonné à la plaignante de descendre.

C’est dans ces circonstances que le mis en cause aurait abusé sexuellement d’elle sous la menace, avant de lui réclamer de l’argent.

La plaignante lui aurait alors expliqué qu’elle ne disposait pas d’espèces, mais qu’elle possédait de l’argent sur son compte de transfert. Elle aurait toutefois précisé que son téléphone était éteint.

Toujours selon les déclarations de la plaignante, alors qu’elle recherchait un multiservice, elle aurait saisi l’occasion pour dénoncer son agresseur à des hommes présents sur les lieux.

Ces derniers seraient parvenus à maîtriser le suspect avant de le conduire au service de police.

Lors de son interrogatoire, le mis en cause aurait dans un premier temps nié les faits qui lui étaient reprochés. Il aurait finalement reconnu les faits lors de la confrontation.

Le suspect a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit.